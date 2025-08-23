Bella Ramsey (The Last of Us) quiere ser Spider-Man

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Tom Holland ya ha vuelto a meterse en la piel de Peter Parker en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, que comenzó recientemente con vistas a estrenarse el 31 de julio de 2026. Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie en The Last of Us, ha confesado que si tuviera que encarnar un superhéroe... le entusiasmaría dar vida al trepamuros de Marvel.

Ramsey respondió en declaraciones a Variety con un escueto "no lo sé" después de que en un evento de HBO con los nominados al Emmy le preguntaran si había hablado con Pedro Pascal, su compañero en The Last of Us y que interpreta a Reed Richards en Los 4 Fantásticos, sobre su posible fichaje en el UCM.

Sin embargo, la actriz, nominada al Emmy por su papel de Ellie en la serie de HBO, confesó que le encantaría interpretar a uno de los héroes más celebrados y queridos de Marvel si se lo pidiesen. "Podría ser Spider-Man", sentenció Ramsey. "Pero Tom Holland hizo un gran trabajo, por lo que tal vez necesiten crear un nuevo superhéroe para mí", apostilló.

Bella Ramsey says they could be the next #SpiderMan — and calls Andrew Garfield’s version “incredible” and that they “loved it.”https://t.co/4pHVkhGwJm pic.twitter.com/H5WpCZuV3Q — Variety (@Variety) August 17, 2025

La intérprete, de hecho, admitió que es una recién iniciada en el cine de superhéroes y que la primera película que ha visto este 2025 es Spider-Man de Andrew Garfield. "Fue la primera vez que vi una cinta de Marvel, y eso pasó hace dos, tres meses. Increíble. Me encantó", aseguró Ramsey. Por otra parte, Ramsey explicó que cada vez que los fans tienen ocasión de conocerla no pueden evitar preguntarle por Pascal, quien en The Last of Us interpreta a Joel, una figura paterna para Ellie.

"'¿Cómo está Pedro Pascal? ¿Es tan simpático como parece?' Eso es lo que me suele preguntar casi siempre la gente, y la respuesta es 'sí'... Está aquí y hace bastante que no lo veo. Estoy mirando por ahí intentando encontrarle", sentenció antes de dejar caer que tiene una idea para protagonizar un proyecto con Pascal.

"Creo que podría ser una película de atracos en la que estamos robando un banco juntos", apuntó. Ramsey también aseguró que todavía no tiene en sus manos ningún guion de la temporada 3 de The Last of Us ni sabe cuándo comenzará a filmarse.

Ramsey y Pascal se reencontrarán en la 77.ª edición de los Premios Emmy, donde la serie de HBO cuenta con 17 nominaciones. La gala se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.).