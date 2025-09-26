MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Atresmedia Cine ha celebrado su 25.º aniversario reuniendo a personalidades de la industria durante el Festival de San Sebastián en un encuentro en el que la productora hizo balance de su trayectoria y anunció sus próximos proyectos. Este año, Atresmedia ha participado en doce rodajes y en 2026 estrenará doce películas, de las que ha adelantado algunos detalles.

La productora de Atresmedia ha participado en más de 180 largometrajes y lleva seis años seguidos liderando la taquilla del cine español, destacando 'Padre no hay más que uno 5', la última entrega de la saga dirigida, producida y protagonizada por Santiago Segura, que ha sido la cinta española más taquillera del año con una recaudación de más de 13 millones de euros.

Encabezado por Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine, el encuentro tuvo lugar el pasado martes y contó con la participación de David Trueba, David Verdaguer y Amaia Salamanca, director y protagonistas de 'Siempre es invierno', Arantxa Echevarría y Belén Rueda, directora y protagonista de 'Cada día nace un listo', la productora María Luisa Gutiérrez de Bowfinger International Pictures, Ousman Umar, cuya historia real es la base de 'Viaje al país de los blancos', Daniel Castro y Javier Gutiérrez, director y protagonista de 'El profesor', y Marcel Barrena, Paco León y Carolina Yuste, director y protagonistas de 'La Roja'.

Asistieron, además, Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, Ignasi Camós, director general del ICAA, y José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián. Durante el encuentro, Atresmedia anunció un acuerdo de colaboración con Bowfinger, la productora de Gutiérrez y Segura detrás de la saga 'Padre no hay más que uno', por el cual participará durante los próximos cuatro años en proyectos de la productora como 'Torrente Presidente', la sexta entrega de la saga 'Torrente', que se estrenará en cines el próximo 13 de marzo, y 'La familia Benetón +2', que llegará a las salas el 17 de abril.

Atresmedia participará también en dos proyectos que Bowfinger tiene en su horizonte: la adaptación de 'A Little Something Extra', comedia que ya fue un éxito en la taquilla francesa, y 'El confidente', thriller de acción dirigido por Daniel Calparsoro.

PRÓXIMOS ESTRENOS DE ATRESMEDIA CINE

En 2026 Atresmedia Cine estrenará doce largometrajes. La productora presentó algunos de ellos durante el encuentro, junto a otros más que verán la luz este mismo año. Además, el grupo reafirmó su apuesta por estrenar las películas en las salas de cine y no solo en plataformas.

Entre los próximos estrenos de Atresmedia se encuentra 'Siempre es invierno', escrita y dirigida por David Trueba y que verá la luz el próximo 7 de noviembre . La trama del filme sigue a Miguel (David Verdaguer), un arquitecto que viaja con su novia Marta (Amaia Salamanca) a Bélgica, donde su relación se precipitará al vacío y conocerá a Olga (Isabelle Renauld).

'Coartadas' cuenta en su reparto con nombres como Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Leo Harlem, Llum Barrera o Salva Reina. Dirigida por Martín Cuervo, la comedia trata sobre una empresa que se dedica a crear coartadas para gente que quiere evitar ciertas situaciones o incluso engañar a sus parejas. Es un remake del filme francés 'Alibi' y tiene previsto su estreno el próximo 28 de noviembre.

Elena Irureta será la peculiar y caótica protagonista de 'Abuela Tremenda', comedia dirigida por Ana Vázquez que inaugurará los estrenos de 2026 aterrizando en los cines el 1 de enero. 'La familia Benetón +2', la secuela de la película protagonizada por Leo Harlem que recaudó más de 4 millones de euros en taquilla, verá la luz el 17 de abril del próximo año.

Arantxa Echevarría ('La infiltrada') dirige 'Cada día nace un listo', película protagonizada por Hugo Silva y cuya trama sigue a Toni Lomas, una vieja gloria que alcanzó el éxito gracias a un 'talent show' y cuyo futuro ahora se le presenta incierto. El filme verá la luz el próximo 22 de mayo de 2026.

'Todos los colores', dirigida por Beatriz de Silva y que verá la luz en algún punto de 2026, sigue a Belén, una chica de 17 años que va en silla de ruedas y que se encuentra en un momento vital incierto al acabar el bachillerato. En verano de 2026 se estrenará 'Tres de Más', comedia dirigida por Mar Olid ('Sin cobertura') y protagonizada por Salva Reina y Kika Miró.

'Viaje al país de los blancos', que verá la luz en algún punto de 2026, sigue a Ousman Umar, un joven de Ghana que acaba de llegar a Barcelona, donde es recibido con rechazo hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia. La película está basada en la historia del propio actor protagonista. Y el 30 de octubre de 2026 aterrizará en las salas 'Karateka', biopic de la deportista española Sandra Sánchez.

Además, Atresmedia tiene previsto el rodaje de dos largometrajes: 'El profesor', con Javier Gutiérrez dando vida a un maestro solitario que se enamora a través de internet, y 'La Roja', que cuenta la historia real de la selección española de críquet, con Paco León y Carolina Yuste como protagonistas.