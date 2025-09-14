Archivo - Una decisión lo cambia todo en el tráiler de Los Domingos, lo nuevo de Alauda Ruiz de Azúa - DAVID HERRANZ / MOVISTAR+ - Archivo

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Los Domingos es la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, directora de Cinco Lobitos y de la miniserie Querer. La cinta, que verá la luz en cines el 24 de octubre antes de llegar a Movistar+, ha lanzado un nuevo tráiler, en la que la protagonista toma una decisión que sacude por completo la vida de su familia: convertirse en monja de clausura.

"No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte ahí con cuatro viejas", recrimina el personaje de Miguel Garcés a su hija en el avance. Blanca Soroa debuta como actriz dando vida a Ainaria que, a sus 17 años, decide renunciar a estudiar una carrera universitaria para ingresar en un convento.

Su madre, encarnada por Patricia López Arnaiz, considera llevarla a un psicólogo, a lo que su marido se opone diciendo que "no está loca". "Pero algo le pasa", sentencia la madre, incapaz de aceptar esta decisión que lo cambia todo y que, según reza la sinopsis del filme, provocará "un abismo y una prueba de fuego" para toda su familia.

Alaúda Ruiz de Azúa dirigió en 2023 Cinco lobitos, filme que le valió tres premios Goya, concretamente en las categorías de mejor dirección novel, mejor actriz principal para Laia Costa y mejor actriz de reparto para Susi Sánchez. Un año después, la cineasta estrenó Querer, miniserie de Movistar Plus+ que fue aclamada por el público y la crítica.

Junto a Soroa, que debuta como actriz, Arnaiz (Los destellos) y Garcés (20.000 especies de abejas), completan el elenco del filme Juan Minujín (Cordero de Dios), Mabel Rivera (Mar adentro) y Nagore Aranburu (Querer). Los Domingos se estrenará en cines el 24 de octubre tras su paso por el Festival de San Sebastián.