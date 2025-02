Primeras imágenes de Siempre es invierno, lo nuevo de David Trueba

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Tras Saben Aquell, el director David Trueba y el actor David Verdaguer vuelven a trabajar juntos en Siempre es invierno, un nuevo largometraje basado en Blitz, novela del propio cineasta. La actriz francesa Isabelle Renauld y Amaia Salamanca también forman parte del reparto principal del filme, del que Atresmedia ya ha revelado sus primeras imágenes.

"Miguel (David Verdaguer), arquitecto paisajista, viaja a Bélgica con su novia Marta (Amaia Salamanca) para participar en un congreso. Allí se precipita el final de su relación y tras la ruptura con su pareja decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro. Roto y desubicado, Miguel conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida", reza la sinopsis oficial de la película.

Jon Arias, Vito Sanz y Naiara Carmona completan el reparto de Siempre es invierno, cuya trama se desarrolla entre Lieja (Bélgica) y distintos sitios de España como Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Calanda.

"Nunca he querido llevar mis novelas al cine. Me parece que en su formato están completas y explicadas. Tampoco cuando me lo han pedido otros directores me he sentido tentado de aceptar. Pero el caso de 'Blitz' era algo diferente, pues trata de algo enormemente gráfico y visual, que es el perceptible paso del tiempo sobre las personas. Un elemento que en el cine puede enriquecerse y eso convierte el reto de la adaptación en más estimulante", asegura David Trueba.

El productor Jaime Ortiz de Artiñano destaca que "se trata de una historia muy original llena de matices que habla de las relaciones humanas y de cómo el amor puede resurgir de forma imprevisible". Por su parte, Edmon Roch, que también produce, dice: "Uniendo seriedad con humor, 'Siempre es invierno' es una irresistible tragicomedia romántica que nos observa y nos mejora. Su efecto es como el de un abrazo reparador".

Siempre es invierno es una coproducción hispano-belga de Ikiru Films, Atresmedia Cine, Blitz la Película AIE, La Terraza Films y Wrong Men, con la participación de Netflix y Atresmedia, que cuenta con la financiación del ICAA y el apoyo del ICEC. El largometraje será será distribuido en cines por Bteam Pictures.