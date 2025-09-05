El cine de verano del hospital La Paz acoge la proyección de Sin cobertura

Archivo - El cine de verano del Hospital público Universitario La Paz acoge la proyección de Sin cobertura - ATRESMEDIA CINE / - Archivo

Sin cobertura, el segundo largometraje de Mar Olid, aterrizó en las salas de cine el pasado 22 de agosto. Además, el filme protagonizado por Ernesto Sevilla y Alexandra Jiménez se proyectó en el cine de verano del Hospital público Universitario La Paz. Un evento, que contó con la presencia del presentador de televisión, Roberto Leal, así como con los actores de la película.

Más de 350 personas disfrutaron de Sin cobertura en un evento conducido por Roberto Leal. Además, la actividad contó con la presencia del equipo del filme: Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla, los hermanos Amaia y Aimar Miranda y Carlos Serrano, acompañados por la guionista Olatz Arroyo. La directora general de Humanización, Seguridad y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad, Celia García también acudió junto a la dirección del centro y al presidente de la Asociación de Cirugía pediátrica, Carlos de la Torre.

Esta velada ha contado con la proyección, en un cine al aire libre en la plaza central del hospital, de la película para todos los públicos Sin cobertura, además de un photocall, puestos de palomitas y algodón dulce, así como casetas de feria medieval con diferentes actividades destinadas a los más pequeños.

El hospital público acoge por segunda vez el evento organizado junto a la Asociación de Cirugía Pediátrica (ACP), TwinClick Comunicación, Atresmedia Cine, Italfarmaco y Fábrica de Rótulos La Solana. La proyección está enmarcada en el conjunto de actividades dirigidas a trabajadores, pacientes y familiares.

"En Atresmedia Cine estamos encantados de poder colaborar con el Hospital La Paz, la Asociación de Cirugía Pediátrica y TwinClick Comunicación en esta segunda 'noche mágica'. El cine tiene la capacidad de transportarnos a otros lugares y épocas y a hacernos vivir aventuras juntos.

Nos alegra que una película como Sin cobertura, hecha para que disfrute toda la familia y que recuerda la importancia de compartir experiencias, haya sido la elegida para una jornada tan especial para los niños y niñas, sus familias y todo el personal del hospital, y de haberla podido compartir con ellos", afirma Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine.

"Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura.

El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado... y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista", reza la sinopsis oficial de Sin cobertura.

Olid (Días mejores) es la encargada de dirigir este filme familiar a partir de un guion de Olatz Arroyo (El mejor verano de mi vida). La película está producida por LA ZONA Zinema, Buendía Estudios Bizkaia, Atresmedia Cine y LA ZONA Producciones, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, con la participación de Atresmedia y Netflix y con la financiación del Ministerio de Cultura - ICAA y Crea SGR.