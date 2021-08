Así luce Scarlett Johansson como la explosiva Hiedra Venenosa de DC

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Ahora que Scarlett Johansson parece persona non grata en Disney, Warner habría aprovechado que hay río revuelto para ofrecerle un papel a la actriz dentro de las adaptaciones cinematográficas de DC. Los fans, por supuesto, han puesto la mirada en Poison Ivy (Hiedra Venenosa), la villana que Margot Robbie quiere incluir en las versiones para la gran pantalla. Y poco han tardado en llegar los primeros fanarts.

Con su proyecto 'Tower of Terror', en el que Johansson tiene pensado ser protagonista y productora, en la cuerda floja por el pleito contra la Casa del Ratón; lo cierto es que la salida de la actriz del Universo Cinematográfico de Marvel estaba más que previsto, siendo 'Viuda Negra' una especie de coda final.

Con lo cual, aunque llegue en medio de un proceso judicial, lo cierto es que tampoco hubiera sido descartable una propuesta así a la actriz. Por supuesto, en esa presunta oferta, todos los ojos están puestos en Hiedra Venenosa.

I saw #PoisonIvy trending and immediately I thought of my choice actress 🌹 #ScarlettJohansson pic.twitter.com/ps2nIM1qLn