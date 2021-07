Fans de Marvel, desolados ante a guerra entre Scarlett Johansson y Disney: "Definitivamente Natasha no va a resucitar"

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

El estreno simultáneo el pasado 9 de julio en cines y Disney+ de Viuda Negra (Black Widow) ha dado pie a un enfrentamiento judicial entre Scarlett Johansson y Disney. La actriz ha demandado a la compañía ya que parte de su salario dependía de las ganancias en taquilla.

La noticia ha pillado por sorpresa a los fans, que temen que el enfrentamiento acabe de manera definitiva con la presencia de Natasha Romanoff en el Universo Cinematográfico Marvel. "Sí, definitivamente no recuperaremos a Natasha nunca más", comentó un internauta. "Definitivamente Natasha no va a resucitar", lamentó otro fan. "Scarlett tiene toda la razón, pero tengo muchas esperanzas de que Natasha regrese", pidió un tuitero.

yeah, we DEFINITELY ain’t getting Natasha back ever again https://t.co/hMcTphERCG — ana (@peakysanakin) July 29, 2021

Natasha definitely not coming back to life now pic.twitter.com/j1diwTKt8r — Jay || Loki Era ४ (@jdoroki) July 29, 2021

scarlett is 100% in the right but i’ve held onto so much hope that natasha would be back pic.twitter.com/97ocOlyFOQ — makayla (@tbhpugh) July 29, 2021

Bueno, ahora sí ya no vamos a volver a ver a Natasha Romanoff en el MCU 😅 https://t.co/dGfI3d7XSo — It was Angel all along (@ang3liux) July 30, 2021

Ahora si que no vamos a volver a ver a Natasha Romanoff. — Selva (@Selvita87) July 29, 2021

La intérprete ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores, que han cargado duramente contra Disney. La compañía propietaria de Marvel Studios ha acusado a la artista de mostrarse insensible e ignorar de forma "cruel" el contexto excepcional derivado de la pandemia de coronavirus.

"Que Disney esté usando la carta del COVID para evitar darle a Scarlett su dinero mientras abren parques temáticos en medio de una pandemia siempre me parecerá divertido", esgrimió un internauta.

Disney pulling the covid card just to avoid giving scarlett her money while they're the one who opened their parks in the middle of a pandemic will forever be funny to me🤭🏃‍♀️ pic.twitter.com/7VSJFk8JbW — deni ⧗ (@yelenatooshie) July 29, 2021

"Disney es una organización codiciosa que está sacando dinero de los bolsillos de los miembros del elenco y el equipo, así que honestamente aplaudo a Scarlett Johansson por ponerse de pie y hacer algo al respecto", reivindicó otro seguidor de la estrella.

idrc about your opinion on scarlett johansson but disney is a greedy organization that is taking money out of HUNDREDS of cast & crew memebers pockets so honestly I applaud SJ for standing up and doing something about it — emily! (@mcumagic) July 29, 2021

LA MANERA EN QUE NOSOTROS TENIAMOS TANTO MIEDO EN QUE ESTRENARAN BLACK WIDOW POR DISNEY+ Y SCARLETT TENÍA LA MISMA PREOCUPACIÓN Y AL FINAL LO HICIERON Y LE TERMINARON ROBANDO EL DINERO A SCARLETT Y PIRATEARON LA PELÍCULA DE INMEDIATO, ODIO TODO — H ✨ ⧗✇ (@marksababe) July 29, 2021

Te amo Scarlett, sácale todo el dinero que puedas a Disney reina https://t.co/bXrpOxSZsv — §tarboy (@SergioFM88) July 29, 2021

Scarlett Johansson tiene todo el derecho de demandar a Disney. Independientemente del dinero, es una mujer pidiendo que se respete un contrato y alzando la voz ante un acto injusto. — Soso ✨Miss American Pie ⴵ 🩰💫 (@RxmanovaWitch) July 29, 2021

Cabe destacar que la actriz ya ha recibido 20 millones de dólares por la película, algo que ha enfurecido a algunos internautas. "Pobre Scarlett Johansson. Espero que se recupere de este horrible incumplimiento de contrato con Disney. Por favor, dadle muchos más millones de dólares además de los 20 millones que ya le disteis, Disney", comentó un detractor en tono irónico.

Poor Scarlett Johansen. I hope she recovers from this horrific breach of contract with Disney. Please give her many more millions of dollars on top of the 20 million you already gave her Disney!! — Jason Thomas (@JTCorpse74) July 30, 2021

"Qué desagradable. Scarlett está demandando a pesar de que ya se ha embolsado 20 millones de dólares y recibirá más millones, pero se queja. ¿Tiene idea de cuántas personas han muerto, han perdido seres queridos y, lo que es peor, han perdido negocios, hogares?", se preguntó un usuario de Twitter.

La cosa es que no puedo pensar en una afectada menos simpatetica que Scarlett, es muy difícil sentir simpatía por una señora que se ha llevado ya 20 millones de euros por una película que ni siquiera ha tenido beneficios !!!!! https://t.co/65ACXT40KU — Jeanlaid Alvarez (@JeanlaidA) July 30, 2021

Todos le tenemos cariño a Scarlett Johansson por su Viuda Negra y a Marvel por el MCU, pero no perdamos de vista que son una actriz multimillonaria peleándose con un estudio multimillonario por ver quién se queda con unos millones, ¿vale? — Alejandro Arnaldos (@AlexArnaldos) July 30, 2021

Disney ha respondido de manera contundente a la actriz, destacando que "el estreno de Viuda Negra en Disney+ a través de 'acceso premium' ha ampliado significativamente su capacidad de generar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que ya ha recibido hasta la fecha".