Scarlett Johansson denuncia la sexualización de Viuda Negra en Iron Man 2: “La trataban como un trozo de carne”

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Tras varios retrasos motivados por la pandemia, Viuda Negra (Black Widow) llegará a los cines y a Disney+ el 9 de julio. Será la primera película en soltario Natasha Romanoff, un personaje ha cambiado radicalmente desde que debutara en Iron Man 2 ya que, tal como ha denunciado la propia Scarlett Johansson, la superheroína fue "sexualizada" y tratada "como un trozo de carne" en sus inicios.

"Miras atrás a Iron Man 2, y si bien es muy divertida y tiene muchos momentos geniales, el personaje está muy sexualizado", lamentó la actriz en una entrevista con Collider. "Realmente se habla de ella como si fuera un trozo de algo, como una posesión o una cosa, como un trozo de carne. Tony incluso se refiere a ella como algo así en un momento", recordó la intérprete, refiriéndose a la escena en la que Iron Man dice "quiero una" en referencia a Natasha.

"En un momento Tony se refiere a ella como un trozo de carne y tal vez en ese momento eso era visto como un cumplido porque mi pensamiento era diferente. Tal vez incluso yo lo hubiera hecho, mi propia autoestima probablemente se medía por ese tipo de comentarios", reconoció.

"Eso está cambiando ahora. Ahora las personas, los jóvenes, están recibiendo un mensaje mucho más positivo, pero ha sido increíble ser parte de ese cambio y poder salir al otro lado y ser parte de esa vieja historia, pero también progresar, evolucionar. Creo que es genial", reivindicó.

Tal como contó la estrella, este cambio en su personaje también tiene que ver con su propia evolución personal. "Pronto tendré 35 años, soy madre y mi vida es diferente. Obviamente han pasado 10 años y han sucedido cosas, tengo una comprensión mucho más diferente y más evolucionada de mí misma. Como mujer estoy en un lugar diferente en mi vida. Me sentía más indulgente conmigo misma como mujer y a veces probablemente no lo suficiente. Ahora me acepto más a mí misma, creo", esgrimió.

Dirigida por Cate Shortland, Viuda Negra está protagonizada, además de por Scarlett Johansson, por Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour encarna a Alexei/El Guardián Rojo y Rachel Weisz es Melina. El filme está dirigido por Kevin Feige y es la primera película de la Cuarta Fase del Universo Cinematográfico Marvel.