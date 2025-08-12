Star Wars: ¿Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) en la temporada 2 de Ahsoka?

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Durante su paso por un evento fan este fin de semana, Ewan McGregor, el actor que da vida a Obi-Wan Kenobi en la saga Star Wars, alimentaba sin pretenderlo las especulaciones sobre su aparición en la temporada 2 de Ahsoka. No obstante, prestando atención a la conversación al completo, queda claro que el actor hablaba de la aparición de su mujer, Mary Elizabeth Winstead, en la serie... y en ningún momento de la suya propia.

Durante la Fan Expo Boston, el actor asistió a un panel en el que le preguntaron si, aparte de formar parte de la franquicia, también es fan de Star Wars, a lo que contestó con un sucinto "sí". Acto seguido, le preguntaron por entrega favorita en la que no participa, y fue entonces cuando mencionó Ahsoka, serie en la que su mujer da vida al personaje de Hera Syndulla.

"Bueno, me gusta ver a mi esposa, ya sabes, así que disfruté mucho con Ahsoka. Me pareció que estaba muy bien hecha", afirmó McGregor según recogen diversos medios estadounidenses. "Es muy gracioso, porque ahora está rodando la segunda temporada, y yo lo sé. ¿Es eso un secreto?", se alarmó el actor, pensando que había revelado por accidente que la temporada 2 de la serie se encuentra en plena filmación. No obstante, le aseguraron que se sabe que la producción está en marcha.

"Acabo de terminar de actuar en una obra de teatro. Así que ahora estoy en casa con nuestro hijo, que tiene cuatro años, y lo llevo al colegio y todo eso. Y luego estoy, ya sabes, tranquilo en casa y cojo una llamada de FaceTime... Se me olvida que ella va a aparecer de color verde", relató el actor. "Es una mujer verde muy guapa, así que me encanta", añadió con una sonrisa.

Estas declaraciones de McGregor fueron sacadas de contexto por medios como Nexus Point News, que rápidamente afirmó que el actor había confirmado su aparición en la serie. Además, prestando atención al timeline de Star Wars, los sucesos de Ahsoka, serie que dentro del timeline de las saga forma parte del llamado Mandoverse, tienen lugar después de la caída del Imperio, varios años después de la muerte de Obi-Wan, que tiene lugar en el Episodio IV - Una nueva esperanza.

Por tanto, el personaje de McGregor podría aparecer en la serie de Disney+ bien como fantasma de la Fuerza o bien a través de un flashback. Precisamente, Hayden Christensen retomó su rol como Anakin Skywalker en Ahsoka mediante estas dos formas. Así, aunque la aparición de Obi-Wan en la serie no sería imposible, queda desmentido que el actor lo haya confirmado.