Primera imagen de Hal Jordan y John Stewart en Linternas, la serie de Green Lantern que ya ha comenzado su rodaje

MADRID, 28 Feb.

Linternas, la serie que Max prepara sobre los Green Lantern, acaba de comenzar su rodaje en Burbank, California. Entretanto, ya ha salido a la luz la primera imagen oficial de la serie que muestra a sus protagonistas Kyle Chandler y Aaron Pierre como Hal Jordan y John Stewart, respectivamente.

En esta imagen, compartida por la plataforma de streaming en X, puede verse a Jordan y Stewart juntos mientras caminan con porte serio por una larga y solitaria carretera, vestidos con ropas de civil. El personaje de Kyle Chandler, de hecho, luce el anillo verde de poder en su mano derecha.

Por su parte, James Gunn, quien también presentará al Linterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion) en su película de Superman, expresó su entusiasmo por la serie en sus redes. La nueva versión cinematográfica del héroe que estará encarnado por David Corenswet que aterrizará en cines el 11 de julio

Kyle Chandler is Hal Jordan. Aaron Pierre is John Stewart. #Lanterns , the new HBO Original Series from DC Studios, is now in production. pic.twitter.com/1Tz30Xm8f0

"Emocionado de que Lanterns ya esté en producción. La nueva serie de DC Studios para HBO y Max, de los showrunners Chris Mundy, Damon Lindelof y TomKingTK, protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, es algo realmente especial", soltó Gunn en X.

Excited that #Lanterns is now in production. DC Studios’ new show for @HBO and Max, from creators Chris Mundy, Damon Lindelof, & @TomKingTK, starring Kyle Chandler & Aaron Pierre, is something really special. @StreamOnMax @dcofficial pic.twitter.com/fODPG3MF1c