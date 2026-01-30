Así era el desquiciado final alternativo de Marty Supreme... ¡Con vampiros! - DIAMOND FILMS

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Con sus nueve nominaciones a los Oscar bajo el brazo, llega a los cines españoles Marty Supreme, la película protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Josh Safdie que toma como punto de partida el universo del tenis de mesa para armar un relato de ambición desmedida. Ahora, el realizador de Diamantes en bruto ha desvelado que barajó un desenlace tan sobrenatural como inesperado dentro de un biopic deportivo: un giro de vampiros.

Safdie lo ha contado durante una conversación con Sean Baker (Anora) en el podcast de A24, donde ha explicado que un primer borrador de Marty Supreme llevaba al personaje de Chalamet hasta finales de los años 80, cuando ya se había convertido en un empresario de éxito. Sin embargo, el último plano revelaba que Milton Rockwell (Kevin O'Leary), le "da un mordisco en el cuello", dando sentido a una frase previa del propio Rockwell en el tercer acto, en la que afirmaba "soy un vampiro".

"Él convierte esa tienda de zapatos en el negocio más exitoso de Orchard Street. Le cambia el nombre a Marty Mauser's Shoes. Franquicias, más franquicias, sale del estado de Nueva York, se convierte en un hombre muy rico. Todos los indicadores del éxito están ahí", apunta Sadfie, que añade que "su familia crece, se marcha de la ciudad, tiene una casa preciosa, y termina en un concierto de Tears for Fears con su nieta".

En este concierto llegaría la gran revelación. "La cámara está en sus ojos, construimos las prótesis para Timmy y todo, y el señor Rockwell aparece detrás y le da un mordisco en el cuello. Y él no ha envejecido. Esa era la última imagen", revela el cineasta, que recordó que algunos ejecutivos de A24 se quedaron atónitos cuando leyeron esa versión del final. "¿Esto es un error, verdad?", le preguntaron.

Lejos de oponerse, O'Leary aseguró posteriormente que apoyaba plenamente el remate vampírico y que el equipo llegó incluso a preparar recursos específicos para materializarlo. "Safdie llegó a hacer dientes digitales. Sé que suena a locura, pero para mí ese habría sido el castigo adecuado", aseguró en una entrevista con Variety.

Marty Supreme llegará a los cines españoles un mes después de su estreno comercial en Estados Unidos, espera durante la que se ha consolidado como una de las favoritas para los Oscar 2026. En plena temporada de galardones, Timothée Chalamet se alzó con el Globo de Oro a mejor actor en película musical o comedia y repitió reconocimiento con el Critics Choice a mejor actor. A ello se suma que Marty Supreme compitió en los Globos de Oro como nominada a mejor película musical o comedia y también obtuvo nominación a mejor guion.

"Josh Safdie firma su primer trabajo en solitario como director de este apasionante filme sobre Marty Mauser, un joven con una ambición desmesurada que está dispuesto a todo para cumplir su sueño. Con ayuda, entre otros, de la estrella de cine Carol Dunne, demostrará al mundo entero su grandeza", reza la sinopsis de la película protagonizada por Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, el rapero Tyler Okonma (The Creator) y Fran Drescher, además de los ya mencionados Chalamet y O'Leary.