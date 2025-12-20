Las 10 mejores películas de 2025, según el American Film Institute - NETFLIX/WARNER/UNIVERSAL

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Como es tradición, el American Film Institute (AFI) ha seleccionado las 10 mejores películas y las 10 mejores series del año, que serán homenajeadas en un almuerzo el próximo 9 de enero en Los Ángeles. Estas listas son especialmente significativas en la temporada de premios y es que, en el caso de las películas, es habitual que varias de entre la selección de AFI acaben siendo nominadas a los Oscar.

Entre las cintas que la organización ha elegido como las mejores de 2025 se encuentran taquillazos como Wicked: Parte 2 y títulos de directores independientes como Sueños de trenes o Hamnet. También se encuentra en la lista Avatar: Fuego y ceniza que, aunque no llegará a los cines hasta el 19 de diciembre, ya ha sido proyectada ante la prensa y personalidades de la industria.

Algunas ausencias notables en la selección incluyen filmes que se presentaban como claros competidores en los Oscar (y aún pueden serlo) como F1: La película, Una casa llena de dinamita, Sin conexión o Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

Por otro lado, cabe apuntar que Un simple accidente, cinta de Jafar Pahani (director iraní recientemente condenado por su país) que representará a Francia en los Oscar, recibirá el premio especial AFI. Este galardón es un reconocimiento a producciones que no entran dentro de las normas tradicionales de elegibilidad y en el pasado ha sido concedido a títulos como El discurso del rey, Roma, Parásitos o Almas en pena de Inisherin.

Este es el listado de las mejores películas de 2025 según el AFI:

AVATAR: FUEGO Y CENIZA

BUGONIA

FRANKENSTEIN

HAMNET

JAY KELLY

MARTY SUPREME

UNA BATALLA TRAS OTRA

LOS PECADORES

SUEÑOS DE TRENES

WICKED: PARTE 2