Las 10 mejores películas de 2025, según el American Film Institute

Las 10 mejores películas de 2025, según el American Film Institute
Las 10 mejores películas de 2025, según el American Film Institute - NETFLIX/WARNER/UNIVERSAL
Cultura Ocio
Publicado: sábado, 20 diciembre 2025 10:08
Seguir en

   MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

   Como es tradición, el American Film Institute (AFI) ha seleccionado las 10 mejores películas y las 10 mejores series del año, que serán homenajeadas en un almuerzo el próximo 9 de enero en Los Ángeles. Estas listas son especialmente significativas en la temporada de premios y es que, en el caso de las películas, es habitual que varias de entre la selección de AFI acaben siendo nominadas a los Oscar.

   Entre las cintas que la organización ha elegido como las mejores de 2025 se encuentran taquillazos como Wicked: Parte 2 y títulos de directores independientes como Sueños de trenes o Hamnet. También se encuentra en la lista Avatar: Fuego y ceniza que, aunque no llegará a los cines hasta el 19 de diciembre, ya ha sido proyectada ante la prensa y personalidades de la industria.

   Algunas ausencias notables en la selección incluyen filmes que se presentaban como claros competidores en los Oscar (y aún pueden serlo) como F1: La película, Una casa llena de dinamita, Sin conexión o Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

   Por otro lado, cabe apuntar que Un simple accidente, cinta de Jafar Pahani (director iraní recientemente condenado por su país) que representará a Francia en los Oscar, recibirá el premio especial AFI. Este galardón es un reconocimiento a producciones que no entran dentro de las normas tradicionales de elegibilidad y en el pasado ha sido concedido a títulos como El discurso del rey, Roma, Parásitos o Almas en pena de Inisherin.

   Este es el listado de las mejores películas de 2025 según el AFI:

AVATAR: FUEGO Y CENIZA

   BUGONIA

   FRANKENSTEIN

   HAMNET

   JAY KELLY

   MARTY SUPREME

   UNA BATALLA TRAS OTRA

   LOS PECADORES

   SUEÑOS DE TRENES

   WICKED: PARTE 2

Contador

Contenido patrocinado