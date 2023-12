Así es la continuación del DCEU de Zack Snyder, el Snyderverse que podría resucitar en Netflix

MADRID, 25 Dic. (CulturaOcio) -

Hace tan solo unos días, Zack Snyder confirmaba su deseo de continuar con el Snyderverse de DC en caso de que Netflix la comprara. "Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que lo haría", señalaba en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. Y es que el cineasta tenía claro cómo quería que se desarrollase su franquicia.

El DCEU comenzó el año 2013 con el estreno de El Hombre de Acero, la primera película del Superman de Henry Cavill. Tras ella llegaron otros filmes como Batman v. Superman, Wonder Woman, Aquaman o Liga de la Justicia. En el Snyder Cut de esta última, estrenado en 2021, se daban pistas sobre cómo habría continuado la saga si el director hubiera seguido a los mandos del proyecto.

En Batman v Superman se incluía una escena en la que Bruce Wayne tenía una pesadilla donde él, en un mundo post-apocalítico, lideraba a un grupo de guerreros contra el Último Hijo de Krypton, que se había vuelto malvado. Al final, Bruce despierta por culpa del Flash de Ezra Miller, que aparecía en un portal hablándole sobre Lois Lane como la clave de todo y asegurándole que hacía bien en temer a Superman.

Esta extraña secuencia conectaba con el final del Snyder Cut, donde se ampliaba la visión de ese futuro terrible. El mundo es gobernado por Darkseid, Lois Lane ha muerto y Superman es malo. Batman encabeza un equipo de héroes y villanos, incluido el Joker de Jared Leto, en una rebelión contra las fuerzas que asolan el planeta.

En una entrevista concedida a GQ en 2021, Snyder comentó cómo habría seguido su DCEU a partir de ese punto. "Básicamente, Darkseid llega a la Tierra. Lex Luthor ha encontrado la Ecuación Anti-Vida. Se ha asociado con Enigma (The Riddler), quien ha descifrado la Ecuación, y Batman está tras su pista", indicaba el director. "Lex le da la Ecuación Anti-Vida a Darkseid a su llegada, junto con la información de que si mata a Lois Lane, ahora embarazada, podrá controlar a Superman y él sucumbirá a la Ecuación Anti-Vida", añade.

La Ecuación Anti-Vida es una fórmula que permite el control total sobre la mente de cualquier ser. Por ello, Darkseid quiere conseguirla para controlar a Superman, su gran adversario para poder dominar el mundo. Al final, el villano llegaría a la Batcueva, el lugar donde se escondía Lois. Batman no logra salvarla y, cuando Superman llega, es demasiado tarde.

El Hombre de Acero ve cómo su amada es asesinada con su futuro hijo no nato. Lleno de dolor, su mente es débil y sucumbe a la Ecuación Anti-Vida. "Luego pasamos a un futuro lejano, donde esta banda de superhéroes inadaptados se ha mantenido viva de alguna manera durante toda esta locura", explica Snyder.

"Su plan en el futuro es encontrar una de las Cajas Madre que aún queda y, usando a Cyborg y el poder de la Caja Madre, hacer retroceder a Flash en el tiempo hasta la Batcueva para darle a Bruce ventaja en la lucha contra Darkseid y que pueda salvar a Lois", revela a continuación.

Antes de conseguirlo, Superman llega y los mata a todos, pero Barry Allen lograría huir al pasado en el último momento. A diferencia de la escena de Batman v. Superman, esta vez sí llegaría a la Batcueva en el momento correcto. Bruce se enfrentaría a Darkseid, sacrificando su vida para salvar la de Lois y dándole tiempo a Superman para llegar.

El acto final sería una escena estilo Endgame en la que todos los ejércitos de la Tierra, hombres, dioses, antlantes etc. luchan contra Darkseid y sus tropas. Los buenos vencen y liberan el planeta. De ahí se regresaría de nuevo al futuro, pero esta vez ya no sería post-apocalíptico. En él se ve al hijo de Superman, que ha nacido sin poderes. Pese a no contar con las habilidades de su padre, también luchará por el bien y la justicia, convirtiéndose en el nuevo Batman para honrar a Bruce, su salvador y el de todo el mundo.

FLASH Y EL REINICIO DE LA SAGA

Aunque eso podría parecer el final, no lo era. La artista de concept-arts Jay Oliva explicó en agosto de 2023 en Inverse los planes que Snyder tenía para seguir los eventos de su universo. El protagonista habría sido Flash, que en lugar de contar con una película, como ha ocurrido, habría tenido una trilogía. En ella se desvelaba que la persona detrás de todo lo que ha ocurrido hasta ahora era nada menos que Eobard Thawne, el Flash Reverso.

Toda la trilogía de Flash habría concluido con una adaptación de Flashpoint y el consiguiente reboot completo de la saga. Esto permitiría a Warner Bros. y DC poner un punto y final sobre su Snyderverse y comenzar, si quisieran, una nueva franquicia totalmente independiente. Algo que al final van a hacer de la mano de James Gunn y Peter Safran, los nuevos presidentes de DC Studios. Solo que la compañía no ha permitido que Snyder acabase la saga a su gusto. Quién sabe si Netflix podrá hacerlo algún día.