Frank Castle desata toda su furia en el salvaje tráiler de The Punisher: One Last Kill - DISNEY+

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Antes de su aparición en Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal regresará como Frank Castle en The Punisher: One Last Kill. A modo de aperitivo, hasta el estreno de este especial de Marvel el 12 de mayo en Disney+, la plataforma ha lanzado un brutal tráiler donde el justiciero descarga toda su furia.

"Hola, Frank. ¿Cómo estás? Háblame, hermano", le dice una misteriosa figura a Castle, medio desnudo, en una habitación al inicio del adelanto. Seguidamente, las imágenes muestran a The Punisher rodeado por unos mercenarios en su apartamento, que son fruto de su paranoia y reviven un violento episodio en él.

"¿Crees que Dios nos va a perdonar por todas las cosas que hemos hecho?", le suelta la voz en su cabeza de uno de sus antiguos compañeros, al tiempo que recuerda a su familia asesinada y visita la tumba de su hija.

En una escena impactante, The Punisher recorre su apartamento armado con una ametralladora, frente a un tablero repleto de fotos y pistas que conectan a todos los responsables del asesinato de sus seres queridos.

Instantes después, Frank, entre lágrimas, comienza a rociar el suelo con gasolina y le prende fuego al apartamento antes de soltar toda su rabia y atravesar la puerta. Es entonces cuando Castle, estando en la calle, empieza a enfrentarse brutalmente a los criminales empuñando un bate.

"¿Eso es todo lo que tienes?", escucha varias veces The Punisher en su cabeza al tiempo que aniquila indiscriminadamente a todo criminal que se cruza en su camino. Ya enfundado en su icónico traje con la calavera blanca, Castle apunta con su arma a quemarropa a uno de ellos.

Dirigido por Reinaldo Marcus Green y coescrito junto al propio Bernthal, el especial de Marvel Television The Punisher: One Last Kill también cuenta en su reparto con Jamal Lloyd Johnson, Dominick Mancino y Evelyn O. Vaccaro, entre otros.