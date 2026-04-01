Daredevil Born Again 2x03: ¿Dónde está Punisher y por qué no entra en la guerra contra Fisk/Kingpin? - MARVEL

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Disney+ el segundo y el tercer episodio de la nueva temporada de Daredevil: Born Again, la serie de Marvel que retoma el pulso entre Matt Murdock y Wilson Fisk. Estos nuevos capítulos despejan una de las incógnitas que dejó el desenlace de la primera temporada: el paradero de Frank Castle, el antihéroe conocido como The Punisher que combatió junto a Daredevil, lo capturó la Fuerza Anti-Vigilante y escapó en la escena post-créditos.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque el personaje interpretado por Jon Bernthal no aparece en los tres episodios emitidos de la segunda entrega de Born Again y el actor no figura en su reparto, la figura de Frank Castle continúa presente en el conflicto que sacude Nueva York. Por un lado, su emblema de la calavera sigue asociado a la ofensiva de Fisk y a su Fuerza Anti-Vigilante después de que este implacable cuerpo de seguridad se apropiase de ella.

Por otro, tras la redada de esta unidad en el Bar de Josie en el 2x02, Matt y Karen se ven obligados a cambiar de escondite y acaban ocultándose precisamente en el refugio de Castle, una elección que devuelve al antihéroe al centro del relato antes incluso de que se aclare cuál fue su destino. Es en esta guarida donde Karen y Matt confirman que no saben dónde está exactamente y que no ha vuelto a contactar con ellos desde el final de la primera temporada.

Ambos descartan pronto la posibilidad de que Frank Castle haya muerto y se inclinan por una interpretación muy distinta: The Punisher sigue ahí fuera, actuando a su manera, como el lobo solitario que siempre ha sido, volcado en su propia guerra contra el crimen y no como un aliado estable de la resistencia organizado contra Fisk.

En esa conversación, Karen recuerda que el antihéroe ya les ha ayudado antes y que podría serles útil de nuevo, mientras que Matt vuelve a rechazar sus métodos y subraya la línea que no está dispuesto a cruzar. "El asesinato no es la forma en la que vamos a ganar esto", afirma. La ficción vuelve así a insistir en el choque de fondo entre un Frank Castle que liquida a sus enemigos y un Matt Murdock decidido a plantar cara a Fisk sin recurrir al asesinato.

THE PUNISHER TENDRÁ SU PROPIO ESPECIAL EN DISNEY+

A la espera de comprobar si Marvel se guarda una aparición sorpresa del personaje en lo que resta de temporada de Born Again, el próximo asalto de Frank Castle es The Punisher: One Last Kill, el especial de Marvel Television protagonizado y coescrito por el propio Jon Bernthal. Dirigido por Reinaldo Marcus Green, el proyecto llegará a Disney+ el 12 de mayo, una semana después del octavo y último capítulo de la segunda temporada de Daredevil.

Este mismo año, el Punisher de Jon Bernthal dará el salto a la gran pantalla con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el largometraje se estrenará en cines el 31 de julio y cuenta en su reparto también con Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned, respectivamente, así como con Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk y Michael Mando como el villano Escorpión.