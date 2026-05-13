Archivo - ¿Tiene The Punisher: One Last Kill Escena Post-Créditos? - MARVEL - Archivo

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Frank Castle ha vuelto, más oscuro y violento que nunca, en The Punisher: One Last Kill. Esta entrega especial protagonizada por Jon Bernthal, que retoma su personaje antes de su aparición en Spider-Man: Brand New Day, ya está en Disney+. Y, como cada vez que un proyecto de Marvel Studios llega a la gran o pequeña pantalla, los fans se hacen la misma pregunta: ¿tiene The Punisher: One Last Kill escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han consolidado como un recurso habitual en grandes franquicias y han estado presentes en sagas tan populares como Star Wars, Fast & Furious, John Wick, Matrix, Transformers, Expediente Warren, Godzilla x Kong, Sonic, Toy Story o Jurassic World. Sin embargo, en el cine de superhéroes han adquirido un peso particular hasta convertirse en un sello propio de este tipo de producciones.

En el caso de Marvel Studios, un somero repaso a la saga ya da idea de su enorme relevancia. Desde su primer largometraje, Iron Man (2008), la escena con Nick Furia reclutando a Tony Stark para la Iniciativa Vengadores asentó la idea de que estos epílogos podían funcionar como puente entre proyectos y como engranaje narrativo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Con el paso de los años, ese mecanismo ha servido tanto para anticipar nuevas tramas como para reforzar conexiones entre personajes.

Así, además de casi todos los largometrajes del UCM, las escenas post-créditos también han estado presentes en series como Wandavision, Loki, Moon Knight, Ms. Marvel o Echo, donde precisamente era Kingpin, uno de los grandes enemigos que ya se ha cruzado en el camino del Punisher de Bernthal, el protagonista.

THE PUNISHER: ONE LAST KILL NO TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS

No obstante, The Punisher: One Last Kill no cuenta con ninguna escena adicional ni durante ni después de sus créditos finales. El especial televisivo rompe con una tradición que ya se desafío en títulos como Invasión secreta, Agatha, ¿quién si no?, Marvel Zombies o más recientemente en la segunda temporada de Daredevil: Born Again.

En todo caso, como bien saben ya los fans de Marvel, el futuro de Bernthal dentro del UCM está totalmente asegurado. Y es que The Punisher ya tiene confirmada su presencia en Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros protagonizada por Tom Holland que llegará a los cines el 31 de julio.