The Punisher One Last Kill: ¿Quién asesinó la familia de Frank Castle y cómo murieron? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Frank Castle es un personaje marcado por una profunda tragedia personal que ya se exploró a fondo en las series de Netflix pero que conviene recordar de cara a The Punisher: One Last Kill. Y es que el especial televisivo protagonizado por Jon Bernthal recupera el lado más oscuro del antihéroe, mostrándole atormentado por los fantasmas del pasado y su deseo de venganza, que solo trae más dolor a gente inocente.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Cabe recordar que la transformación de Frank en un violento justiciero fue motivada por la muerte de su familia, un hecho traumático que marca al personaje. En la segunda temporada de Daredevil (la serie de Netflix), se explicaba que la mujer e hijos del exmarine habían muerto en la masacre de Central Park, donde se encontraban para celebrar un picnic con motivo del regreso de Frank. Presuntamente, solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, al hallarse en medio del fuego cruzado de un tiroteo entre bandas criminales rivales, los Dogs of Hell, los Kitchen Irish y el cartel mexicano.

Mientras que su familia murió en el acto, Frank recibió un disparo en la cabeza del que se recuperó (aunque sufriendo una pérdida de memoria de los hechos exactos), asumiendo luego la identidad de The Punisher para dar caza a todos los implicados en la tragedia. Más adelante, en la primera temporada de The Punisher, serie también de Netflix, se reveló que el tiroteo no había sido un incidente fortuito sino un atentado contra Frank orquestado por sus antiguos superiores, William Rawlins y el coronel Ray Schnoover, que le creían culpable de filtrar cierta información.

THE PUNISHER, DE JUSTICIERO A ANTIHÉROE

En The Punisher: One Last Kill, Frank sigue lidiando con el duelo, visitando regularmente el cementerio, teniendo alucinaciones de su esposa e hijos e incluso llegando a plantearse acabar con su vida. La ficción revela que el justiciero ha asesinado recientemente a los Gnucci, una de las últimas organizaciones criminales vinculadas a la muerte de su familia, lo que hace que Ma Gnucci ofrezca una recompensa por él, haciendo pública su dirección y poniendo así a todos sus vecinos en peligro.

Dos eventos son clave en la evolución del personaje que muestra el especial televisivo. En primer lugar, una visión de su hija le hace dejar de lado la idea de suicidarse y, en segundo lugar, Frank toma una decisión que parece ser el camino correcto hacia la sanación. En vez de perseguir a Ma Gnucci, el justiciero opta por salvar a una familia inocente, anteponiendo la promesa de que nadie sufriese lo mismo que él al deseo de venganza y violencia, lo que lo convierte en más héroe que justiciero.