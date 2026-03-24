El regreso de The Punisher ya tiene fecha: Tras Daredevil Born Again 2 y antes de Spider-Man Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again arranca en Disney+ este 25 de marzo, y con la llegada de sus nuevos episodios, regresa Frank Castle. Sin embargo, Jon Bernthal también protagonizará One Last Kill, un especial de The Punisher que aterrizará en la plataforma de streaming el próximo 12 de mayo.

Frank Castle regresa en un especial de televisión de Marvel: The Punisher: One Last Kill, el 12 de mayo, únicamente en DisneyPlus, ha confirmado la cuenta oficial del personaje en X, acompañada de un póster del expeditivo justiciero.

Bernthal, que además encarnará a The Punisher en Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para el 31 de julio, interpretó por primera vez al antihéroe de Marvel en 2016, cuando Netflix estrenó la temporada 2 de Daredevil.

Frank Castle returns in A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill May 12, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/4I3H10grXz — The Punisher (@ThePunisher) March 24, 2026

Más tarde, tras el final de la serie de Netflix en 2019, Daredevil se incorporó al universo cinematográfico de Marvel, primero con el cameo de Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home, más tarde en varios episodios de She-Hulk: Abogada Hulka y una fugaz aparición en Echo.

EL REGRESO DE THE PUNISHER EN BORN AGAIN

Ya en 2025, el hombre sin miedo regresó como protagonista de su propia serie en Disney+: Born Again. La temporada 1 de la serie también marcó la vuelta de Bernthal al papel de Frank Castle.

A regañadientes, The Punisher formó brevemente equipo con Daredevil para enfrentarse a Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), ahora alcalde de Nueva York, y su Fuerza Anti-Vigilantes. Mientras Matt se niega a matar a los asaltantes y únicamente noquea a sus oponentes, Castle no demuestra piedad y, desoyendo a Murdock, elimina a varios agentes corruptos de forma salvaje.

Poco después, la escena post-créditos revelaba que Frank acaba en un calabozo junto a otros "enemigos" de la causa del alcalde, como Jack Duquesne, encerrados en jaulas. Sin embargo, como era de esperar, inicia su fuga, lo que será importante en esta temporada 2 de Born Again, que también cuenta con el regreso de Krysten Ritter al papel de Jessica Jones.

"En la temporada 2, el alcalde Wilson Fisk somete a la ciudad de Nueva York mientras da caza al enemigo público número uno: el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero, bajo la máscara de cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el corrupto imperio del Kingpin y redimir su hogar. Resistir. Rebelarse. Reconstruir", reza la sinopsis oficial de los nuevos capítulos.

Esta segunda entrega de Daredevil: Born Again, compuesta de ocho capítulos, cuenta también en su reparto con el debut de Matthew Lillard como el enigmático Mr. Charles y Margarita Levieva en el papel de Heather Glenn, quien en los cómics de Marvel es una exnovia de Matt Murdock, entre otros. Tras el estreno de su primer episodio el 25 de marzo, los siete capítulos restantes verán la luz uno a uno cada miércoles hasta su épico desenlace el 13 de mayo.