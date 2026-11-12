Así celebrará Star Wars su 50 aniversario: Reestreno en cines, nueva película, eventos, merchandising... Y mucho más - LUCASFILM

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Los fans de Star Wars están de enhorabuena. Lucasfilm y Disney han anunciado una histórica celebración para conmemorar el 50 aniversario de la franquicia galáctica, con una serie de propuestas exclusivas y el lanzamiento de artículos conmemorativos de edición limitada que llegarán a distintos países a lo largo de 2027.

El 25 de mayo de 1977, hace casi medio siglo, llegaba a los cines Star Wars: Una nueva esperanza, la película que dio origen a una de las franquicias más exitosas y célebres del cine. Ese mismo año, la cinta obtuvo una nominación al Oscar a la mejor película. Desde entonces, la saga no ha dejado de expandirse tanto en la gran y pequeña pantalla como fuera de ella, con cómics, novelas, videojuegos y artículos de coleccionista, entre otros productos.

Uno de los platos fuertes de la celebración de Lucasfilm y Disney será, precisamente, el regreso a las salas de la película del 77 en una versión restaurada. "Para nosotros es muy especial conmemorar el 50.º aniversario devolviendo a los cines la versión original de La guerra de las galaxias, para que el público pueda revivir esta parte de la historia del cine en pantalla grande", ha afirmado Lynwen Brennan, copresidenta de Lucasfilm.

"Estamos deseando celebrarlo con nuestros fans durante todo el año: con los estrenos de Ahsoka y Star Wars: Starfighter, merchandising exclusivo, nuevas publicaciones, experiencias inolvidables y juegos interactivos. Estamos muy agradecidos a nuestra increíble comunidad y esperamos que estas experiencias lleguen a los fans de Star Wars de todo el mundo", añadió Brennan, anticipando así otros detalles de la celebración.

ESTRENOS EN CINES

La guerra de las galaxias (1977). Las proyecciones de la versión original de la película llegarán a las salas a partir del 19 de febrero. El filme podrá verse en distintos formatos, entre ellos IMAX 70 mm en determinados mercados, así como IMAX digital, cine digital, 70 mm, 35 mm y 4DX, aunque la disponibilidad de cada uno de ellos en España está pendiente de confirmación.

Dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, Star Wars: Starfighter aterrizará en los cines de todo el mundo el 28 de mayo de 2027. La cinta estará ambientada unos cinco años después de El ascenso de Skywalker y, al igual que la versión remasterizada de La guerra de las galaxias, podrá verse en distintos formatos. La disponibilidad de cada uno de ellos en España está también pendiente de confirmación.

ESTRENOS EN STREAMING

Ahsoka Tano, la jedi interpretada por Rosario Dawson, regresará el 20 de enero a Disney+ con la segunda temporada de la serie galardonada con un Emmy.

The Hero Awakens, el documental del cineasta R. J. Cutler que repasará el proceso de creación de Star Wars a través de material de archivo y grabaciones de audio del rodaje de la película original en 1977, llegará en exclusiva a Disney+ el 4 de mayo, coincidiendo con la celebración del May the 4th, el Día Mundial de La guerra de las galaxias.

EVENTOS

A partir de marzo de 2027, los recintos de Cosm en Atlanta, Dallas, Detroit y Los Ángeles ofrecerán una versión inmersiva de Star Wars: Una nueva esperanza en formato Shared Reality. Del 1 al 4 de abril, los fans se darán cita en Los Ángeles con motivo de la Star Wars Celebration, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad y contará con paneles, cientos de expositores, merchandising exclusivo e invitados especiales. Las entradas para el evento ya están agotadas.

Además, los días 2 y 3 de abril llegará al Hollywood Bowl de Los Ángeles Star Wars in Concert: The Skywalker Saga, un espectáculo que recorrerá las nueve películas de la saga Skywalker con escenas emblemáticas y las bandas sonoras de John Williams interpretadas en directo por una orquesta. El concierto estará presentado por Anthony Daniels, el actor que da vida a C-3PO.

Asimismo, el 13 de febrero de 2027 el Franklin Institute de Filadelfia abrirá sus puertas al público con Star Wars: The Experience - A Journey Through the Galaxy, una exposición creada en colaboración con MDSX, Lucasfilm y Productos de Consumo Disney, y la única oficial de la conmemoración. Las entradas son con hora y fecha concretas, y se recomienda encarecidamente comprarlas con antelación en www.fi.edu.

PRODUCTOS DE DISNEY

Hasbro lanzará artículos especiales de sus líneas Star Wars: Black Series, Star Wars Vintage Collection y Star Wars Retro, inspirados en la película original de 1977. Por su parte, LEGO ha presentado una colección de siete sets que incluirá vehículos, cascos, obras de arte y modelos de exposición basados en momentos emblemáticos de la saga. Cada uno incluirá unas minifiguras exclusivas inspiradas en los diseños originales de Ralph McQuarrie y baldosas con pósteres. Los sets estarán disponibles a partir del 1 de enero de 2027.

A estas propuestas se sumarán distintas colaboraciones con marcas como Aston Martin, que se unirá a Lucasfilm y Productos de Consumo Disney para desarrollar productos y experiencias especiales con motivo del aniversario.

También regresarán colaboraciones habituales con Mars y Adidas, a las que se añadirán nuevas alianzas con Steinway y el artista Hajime Sorayama, presentado por Complex, entre otras.