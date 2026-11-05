Adam Driver cierra la puerta a Star Wars - The Hunt for Ben Solo: "Intentamos una más, pero dijeron que estaba muerto" - LUCASFILM

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Adam Driver cierra la puerta a su regreso a Star Wars... al menos de momento. El actor, que interpretó a Kylo Ren en la más reciente trilogía cinematográfica de la saga, se ha pronunciado sobre el futuro de Star Wars: The Hunt for Ben Solo, el proyecto que desarrolló junto a Steven Soderbergh y que Disney rechazó.

"Se acabó. No más Star Wars. Lo intentamos", ha afirmado durante una entrevista en The Rich Eisen Show, en la que ha reconocido que ya no confía en que la película salga adelante. "Intentamos hacer una más, pero dijeron: 'No, está muerto'", ha explicado Driver, en referencia al destino de su personaje tras Star Wars: El ascenso de Skywalker.

La película dirigida por J.J. Abrams cerró en 2019 la trilogía en la que participó el intérprete. La muerte de Ben Solo al final de la trama para salvar a Rey fue precisamente el obstáculo que, según ha relatado el actor, esgrimieron los responsables de Disney para descartar su nueva aventura, pese al trabajo realizado junto al director de la propuesta.

Driver ha destacado que el proyecto no fue una simple idea u ocurrencia, sino una película en la que trabajaron durante años. "Durante dos años trabajamos de verdad y con mucho empeño. Conseguimos un guion que era realmente bueno con Scott Burns, Rebecca Blunt, Soderbergh y yo. Todos trabajamos en él", ha señalado. Soderbergh iba a encargarse de la dirección y el actor mantiene una valoración muy positiva del material que desarrollaron: "Era increíble. Era muy bueno. Pero, ya sabes, no me corresponde decidir".

A pesar de su contundencia inicial, el intérprete no ha cerrado por completo la puerta a recuperar el personaje si el estudio cambiara de opinión. Cuando el presentador le ha preguntado por la posibilidad de que alguien resucite la película, Driver ha respondido: "Si quisieran hacerlo, bien. Pero no es nuestra decisión".

Eso sí, inmediatamente el actor de Historia de un matrimonio e Infiltrado en el KKKlan, cintas por las que recibió sus dos nominaciones al Oscar, ha enfriado las expectativas: "Creo que ese tren ya ha pasado".

Tras expresar su falta de confianza en la recuperación del proyecto, más que una negativa absoluta a participar, Driver también ha agradecido la movilización de los seguidores que han pedido que la película se haga realidad. "La respuesta de los fans fue bastante increíble. No esperaba que hubiera vallas publicitarias y gente haciendo volar aviones sobre Disney y cosas así. Fue muy bonito", ha concluido.