Así aprovechó What If el gran error de Vengadores: La era de Ultrón

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Uno de los aspectos que los fans más han aplaudido de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)' ha sido el protagonismo que ha tenido Ultrón como villano principal de la primera temporada. Considerado uno de los más temibles de los cómics de Marvel, su única aparición en 'Vengadores: La era de Ultrón' se antojó demasiado breve para el fandom. Algo de lo que eran muy conscientes los guionistas de la ficción de animación, que decidieron darle ese protagonismo que, según muchos fans, no llegó a tener en el UCM.

Gracias a la irrupción del multiverso, Ultrón volvió como villano en la serie de Disney+ planteando qué hubiera pasado si hubiese ganado a los Vengadores. Como saben los fans, los resultados fueron más que devastadores, puesto que al hacerse con las Gemas del Infinito llegó a poner en peligro no solo su propio universo, sino todos, pues se dio cuenta de la presencia del Vigilante y rompió la barrera de su línea de tiempo, deseoso de exterminarlas todas.

Tal es su poder, que obligó al Vigilante a romper su juramento de no intervenir en ninguno de los universos, creando así a los Guardianes del Multiverso. Toda una trama que ha convencido al fandom y que, además, ha permitido ver mejor el poder inmenso que tiene el supervillano.

"Creo que cualquier amante de los cómics sabe que Ultrón es terriblemente aterrador", declaró A.C. Bradley a ScreenRant. "Es cierto que 'Vengadores: La era de Ultrón' está genial, pero fue solo una película y, según mi punto de vista, no se le pudo dar a este villano clásico el tiempo suficiente en pantalla o al menos el que yo le hubiese dado", continuó comentando la guionista.

"Fue nuestra oportunidad de mostrar de lo que Ultrón es capaz. Y, además, ahora que estamos en la Fase 4, tenemos las Gemas del Infinito, el multiverso, nos surgió esa duda. ¿Qué hubiera pasado si Ultrón se hubiera hecho con el Guantelete del Infinito? ¿Sería malo? ¡Era bastante fácil saltar a la devastación total!", agregó Bradley, quien era la guionista principal de la primera temporada.

Aunque Ultrón haya acabado encapsulado en el episodio final de la primera tanda, nadie dice que no puede salir de alguna forma. Ahora que Thanos ha dejado una vacante como supervillano principal del UCM, el androide sería un buen candidato para ocupar su lugar... aunque todo apunta a que será Kang el Conquistador, cuya variante mostrada en 'Loki' fue la que desató el multiverso.