Fans de Marvel, indignados con el trato de What If a Iron Man: "Se convirtió en el Krillin de la serie, pobrecito"

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

What If...? (¿Qué pasaría si...?), la primera serie de animación de Marvel, ha conquistado el corazón de prácticamente todos los fans de la franquicia. Sin embargo, ha habido un aspecto en el que la opinión de los espectadores también ha sido casi unánime... y no precisamente para bien. Los seguidores del estudio han criticado lo que consideran un ninguneo y maltrato a un personaje central del Universo Marvel como es Tony Stark.

En varios episodios de la primera temporada, el personaje al que dio vida Robert Downey Jr. ha muerto de las formas más variopintas. Pero la gota que ha colmado el vaso de los amantes de Iron Man no ha sido otra defunción, sino el hecho de que el Vigilante le haya ignorado por completo a la hora de formar el equipo de los Guardianes del Multiverso, eligiendo a Gamora en lugar de a Stark.

Los fans se preguntan abiertamente "¿por qué odian tanto a Tony Stark en esta serie?". Los seguidores del superhéroe lamentan que, después de haberlo matado tantas veces, el narrador omnipresente no le haya recompensado escogiéndole para esta misión.

Sonreí tanto cuando el Watcher dijo esto.

Sorry, not sorry, pero hemos tenido suficiente de Tony Stark. #Gamora #WhatIfMarvel pic.twitter.com/tNPl1KnEAm — gs (@gabysm11) October 7, 2021

Se mostrará en la noticia enviada: https://twitter.com/Robb_Nova/status/1445763532549545990?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445763532549545990%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcomicbook.com%2Fmarvel%2Fnews%2Fmarvel-fans-feel-what-if-dissed-tony-stark-again%2F

Tony Stark has been dead in almost all universe, and he is not chosen by the Watcher as a member of Guardians of Multiverse?



What If has really clapped him so hard 😭😭 — Bel (@belhizami) October 6, 2021

Aprovechando que Stark ha vuelto a salir a la palestra, las redes han vuelto a recordar las múltiples, y a su juicio indignantes, muertes que ha sufrido el superhéroe en la serie. Hay quien lo ha comparado ya con Krillin de Dragon Ball e incluso Kenny de South Park.

Vi a Tony Stark en el último capítulo de #whatif y dije: "otra vez lo van a matar?"



Se convirtió en el Krillin de esa serie, pobrecito — Puddin Dimitrescu Emeritus III (@miicch) October 7, 2021

Tony Stark has been dead in almost all universe, and he is not chosen by the Watcher as a member of Guardians of Multiverse?



What If has really clapped him so hard 😭😭 — Bel (@belhizami) October 6, 2021

¿Tony Stark es el nuevo Kenny? — Mr. Gruñón (@Luismanuel825) October 7, 2021

Los fans Marvel quizá tengan la oportunidad de ver morir de nuevo a Tony Stark con el estreno de la segunda temporada de What If...? que, aunque está confirmada, aún no cuenta con fecha de lanzamiento.