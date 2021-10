La escena postcréditos de What If 9, explicada: ¿Quién está dentro de... SPOILER?

La escena postcréditos de What If 9, explicada: ¿Quién está dentro del 'Aplasta Hydras'?

El noveno episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?) ha puesto punto y final a la primera temporada de la serie de animación de Marvel Studios. Lo ha hecho con un capítulo que ha hilado los diferentes universo explorados en anteriores entregas y que, además, ha presentado la primera escena post-créditos de la ficción de Disney+.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo titulado ¿Qué pasaría si... el Vigilante rompiera su juramento?, el narrador de la serie ha dejado de ser un simple espectador para pasar a la acción. Obligado por el enorme poder de Ultrón armado con las seis Gemas del Infinito, al que ni él puede hacer frente, y su amenaza con aniquilar la vida de todos los multiversos, el Vigilante reúne a un grupo de héroes para intentar neutralizar al villano.

Se trata de los denominados Guardianes del Multiverso, un supergrupo interdimiensonal formado por variantes de Thor, Gamora, Doctor Strange Supreme, Killmonger, T'Challa y Capitana Carter. Ella, que ya fue el eje central del primer capítulo de What If es, precisamente, la protagonista de la primera escena postcréditos de la serie.

Después de ser reclutada por el Vigilante y luchar mano a mano junto al resto de Guardianes del Multiverso para detener a Ultrón, es devuelta a la realidad de la que fue extraída, que se corresponde con la captura de Batroc, la secuencia vista en el UCM al comienzo de Capitán América: El Soldado de Invierno.

Tras derrotar al mercenario, en la escena post-créditos, Viuda Negra avisa a Carter de que ha encontrado algo que le interesará. Cuando ambas bajan a la bodega del barco, la supersoldado es advertida por su compañera: "Peggy, prepárate para lo que vas a ver".

Allí, la Capitana descubre un container en cuyo interior está, ni más ni menos que el 'Aplasta Hydras', una versión del traje de Iron Man que Howard Stark creó durante la Segunda Guerra Mundial en este Universo y que ya apareció en el primer capítulo de What If.

Pero eso no es todo. Cuando la Capitana expresa su sorpresa ante el artefacto, Romanoff añade: "Sí, y hay alguien dentro". De este modo, se deja intuir que al igual que Bucky pudo sobrevivir gracias a los experimentos de Hydra, Steve Rogers, que era quien la manejaba en la primera entrega, podría ser quien esté metido dentro de la armadura.

What If traza así otro hermoso paralelismo entre la Capitana Cartel que ha creado la serie y el Capitán América de la línea de tiempo principal del UCM. Y lo hace después de que el Vigilante se negara a darle su "final feliz" junto a su amado Steve tras la batalla con Ultrón, rechazando su petición de devolverla a otra época distinta de su universo. "Ese mundo y esa época necesitan a la Capitana Carter", sentenció.

¿STEVE ROGERS EL NUEVO SOLDADO DE INVIERNO?

Pero puede que, aunque efectivamente sí sea Steve Rogers quien esté dentro de la enorme armadura... no todo sean buenas noticias. Y es que, en esta realidad el barco Estrella de Lemuria transportaba el Aplasta Hydras que, presumiblemente, había sido capturado por Hydra después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Si Steve Rogers estaba dentro... no es descartable que fuera capturado por los villanos y le convirtieran a él, en lugar de a Bucky en el Soldado de Invierno. Algo que daría un inesperado y enrome giro, una vez más, a la gran historia de amor del UCM en esta... y en otras líneas temporales.

Para descubrirlo, los fans tendrán que esperar al estreno de la segunda temporada de What If...? que, si bien ya está confirmada, aún no cuenta con fecha de estreno.