Aquaman y El reino perdido, la película encargada de poner el punto y final al Universo Extendido de DC para dejar ya paso al nuevo DCU capitaneado por James Gunn, llega a HBO Max. El filme protagonizado por Jason Momoa y dirigido por James Wan estará disponible en el servicio de streaming a partir del próximo 27 de febrero.

La segunda entrega de Aquaman que sigue las andazas del monarca de Atlantis interpretado por Momoa, que se estrenó en cines el 20 de diciembre ahora, aterriza de forma exclusiva en la plataforma dos meses después de su lanzamiento en las salas.

Con un total acumulado de 433 millones de dólares en la taquilla mundial, Aquaman y El reino perdido se ha quedado muy por detrás de la primera entrega del rey de Atlantis. La primera entrega de Aquaman llegó a superar la barrera de los mil millones y acumuló 1.152 millones de dólares. Esto la convirtió en uno de los mayores éxitos de la franquicia.

"Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con el héroe de una vez por todas. Esta vez, Black Manta es más poderoso que nunca y cuenta con las facultadades del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, y forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Jason Momoa, completan el reparto de Aquaman y El reino perdido rostros conocidos como Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta), Patrick Wilson (Orm), Amber Heard (Mera), Dolph Lundgren (Nereus), Nicole Kidman (Atlanta), Temuera Morrison (Tom Curry) y la aparición de Ben Affleck como Batman/Bruce Wayne, que se despedirá así del personaje.