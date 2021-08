Aquaman 2: Jason Momoa blinda su contrato con Warner ante un posible estreno en streaming

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Aquaman and the Lost Kingdom, la segunda entrega del superhéroe interpretado por Jason Momoa, se encuentra actualmente en producción y, a la vista de la inestable situación del mercado cinematográfico que depende de la evoluicón de la pandemia, el artista no ha esperado a concluir la película para salvaguardar sus intereses en caso de un estreno simultáneo en cines y en streaming.

Una publicación relacionada con The Hollywood Reporter, el newsletter What I'm Hearing, ha hecho público que el responsable de encarnar a Arthur Curry para DC ha renegociado su contrato con el estudio de cara a un posible estreno de la cinta a través de streaming. Según esta fuente, en caso de que la cinta fuera distribuida a través de HBO Max, el actor recibirá una cuantiosa cantidad económica, en compensación por el porcentaje de taquilla que le correspondería y que estaría dejando de ganar.

Aunque no se conoce la cantidad acordada entre Warner Bros y el representante de Momoa, el medio deja claro que se trata de una cifra nada despreciable y que, la decisión de llegar a una nueva fórmula de contrato, estaría motivada por los recientes acontecimientos sucedidos al respecto en la industria.

Durante los dos últimos meses, varios artistas han denunciado o se han planteado denunciar a los estudios por incumplir sus contratos y lanzar sus películas a través de streaming tras haber firmado con los actores que los estrenos se realizarían de forma exclusiva en cines.

Además de Scarlett Johansson, quien ha interpuesto una demanda contra Disney por el lanzamiento simultáneo de Viuda Negra en cines y en Disney+, Emma Stone también barajó la posibilidad de tomar acciones legales contra la misma compañía por haber seguido esa estrategia de distribución con Cruella. Sin embargo, la artista ha logrado llegar a un acuerdo con el estudio e incluso retomará el papel en la secuela.

Sin duda, la demanda de Johansson ha sentado un precedente que hará que acuerdos como el de Jason Momoa sean cada vez más habituales. La segunda entrega de Aquaman contará con de nuevo Temuera Morrison, como el padre del superhéroe, Amber Heard dando vida a Mera, Patrick Wilson que regresa como el Amo del Océano y Yahya Abdul-Mateen II como Manta Negra. A ellos se une en esta secuela el actor de Juego de Tronos, Pilou Asbæk, que podría interpretar al villano Mongo, con el que guarda cierta similitud física. Aquaman 2 llegará a las salas en diciembre de 2022.