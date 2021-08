¿Quién interpreta a Steve Rogers en What If...?

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

El primer episodio de ¿Qué pasaría si...? (What If...?) ha traído de vuelta a un buen montón de personajes del Universo Cinematográfico Marvel. Desde los infames Arnim Zola o Cráneo Rojo, hasta los carismáticos Bucky, Howard Stark, Peggy Carter y, por supuesto, Steve Roger, han hecho acto de presencia, aunque los fans han notado una gran ausencia.

Aunque los espectadores que hayan visto el episodio doblado se habrán dado cuenta de que Rogers tiene la misma voz que en las películas (Pepe Toño Macías en el caso de hispanoamérica y Raúl Llorens en España), no es así en versión original, donde Chris Evans no ha prestado su voz al personaje que le catapultó a la fama. En su lugar, es el actor de voz Josh Keaton quien da vida al joven de Brooklyn.

En una entrevista realizada por Uproxx, el director de la serie, Ryan Andrews, ha hablado sobre aquellos actores que no han regresado para What If...?, ya que algunos, como por ejemplo Chadwick Boseman, Mark Ruffalo o Tilda Swinton, si que han retomado sus papeles. "Toda esta gente tiene un gran talento y tienen mucho trabajo", ha comenzado explicando el realizador.

"Supusimos que probablemente no podrían conseguir a todo el mundo, simplemente porque cuadrar agendas es muy complicado", ha señalado Andrews. Aunque la explicación del realizador apunta simplemente a una dificultad logística, Dave Bautista, quien da vida a Drax, ha declarado que nadie en Marvel se ha puesto en contacto con él para interpretar a su personaje en Guardianes de la Galaxia.

De un modo u otro, quienes vean el capítulo en versión original podrán disfrutar de la interpretación de Keaton, quien ya ha trabajado con algunos de los personajes más queridos por el público, como por ejemplo Hércules, en la película de animación de Disney, o Norman Osborn en la última serie de televisión de Spider-Man.