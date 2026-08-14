El final de Oak Street, explicado: Así funciona la teoría científica real en la que se basa - WARNER BROS.

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

El final de Oak Street, película protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, ya ha llegado a los cines. El filme, dirigido por David Robert Mitchell, sigue a la familia Platt, que debe mantenerse unida para sobrevivir ante la inesperada amenaza de enormes dinosaurios y criaturas del pasado.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La película basa su argumento en una teoría científica llevada, no obstante, hasta un extremo que claramente no podría ocurrir en la vida real. Se trata de la teoría de los agujeros de gusano, a la que el género de la ciencia ficción ha hecho referencia en multitud de ocasiones, pudiendo citar ejemplos como Interestellar, Donnie Darko o la serie Dark, entre muchas otras.

En el final de Oak Street, Audrey Platt (Maisy Stella) demuestra ser toda una apasionada de la ciencia, y su sueño es estudiar en la Universidad de Cornell con Carl Sagan. A través de su trabajo, Audrey descubre lo que son los agujeros de gusano, y relaciona este concepto con las misteriosas luces brillantes que comienzan a aparecer por su barrio y a traer plantas y basura de hace millones de años.

Estas primeras bolas de luz propician la aparición de una más grande que todas las anteriores, que acaba abarcando varios kilómetros a la redonda del pueblo y enviándolo hasta la era prehistórica. Según explica Audrey, al igual que los agujeros de gusano que pueden encontrarse en una manzana, no son más que una entrada y una salida que conectan dos puntos en el espacio aunque, en el caso de estos, también en el tiempo.

EL REGRESO DE LOS PLATT AL PRESENTE

La película no ofrece una explicación más detallada acerca de por qué ni cómo aparecen estos agujeros de gusano. Finalmente, comprender su funcionamiento es lo que acaba permitiendo a la familia no solo escapar del pasado, sino también revertir la muerte de Greg (Ewan McGregor), llegando al presente con unos minutos de margen suficientes para impedir la tragedia.

Los últimos compases del filme muestran a los Platt dos años después, revelando que el gobierno capturó (o mató) a los dinosaurios desplazados y que los protagonistas lograron impedir que algunos de sus vecinos se quedaran atrapados en el pasado. Además, Denise (Anne Hathaway) acabó escribiendo un libro sobre el suceso, titulado precisamente El final de Oak Street, y Audrey cumplió su sueño de estudiar en Cornell con Sagan.