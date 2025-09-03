Anne Hathaway se enfrenta a los paparazzi en el rodaje de El diablo viste de Prada 2

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Tras protagonizar hace unos días una aparatosa caída en las grabaciones de El diablo viste de Prada 2 que se tomó con mucho humor, Anne Hathaway vuelve a ser noticia por enfrentarse a los paparazzi durante el rodaje de la película.

Un vídeo muestra a la intérprete, que retoma el papel de Andy Sachs dos décadas después de la primera entrega, pidiendo con calma y firmeza a los fotógrafos que mantuviesen la compostura en las inmediaciones del set.

"Tenéis que relajaros", se escucha decir a Hathaway en un vídeo difundido por People a través de Instagram. Lejos de una petición caprichosa, la actriz apela a la responsabilidad de los presentes señalando que había menores de edad participando en la filmación. "Hoy hay niños en el set. ¿Sabéis todos que hay niños en el set? Así que todo el mundo va a relajarse y vamos a tener un día muy agradable porque tenemos niños aquí. Gracias", concluye la actriz con un tono firme, aunque acompañado siempre de tranquilidad y una sonrisa.

La expectación en torno a la secuela ha sido tal que incluso la diseñadora de vestuario, Molly Rogers, expresó su frustración ante la constante filtración de imágenes desde el set. "Es una lástima", lamentó en declaraciones a New York Post al comprobar cómo los paparazzi revelaban antes de tiempo el vestuario concebido para la película, que cuenta con creaciones de firmas como Dior, Stella McCartney o Saint Laurent. Rogers defendió el esfuerzo creativo del equipo y pidió paciencia al público hasta el estreno oficial.

Este nuevo episodio llega apenas unos días después de que Hathaway compartiera en sus redes sociales el vídeo de su caída durante el rodaje, cuando se le rompió el tacón en plena grabación. La actriz acompañó las imágenes con un guiño a su tropiezo en Princesa por sorpresa escribiendo: "Veinte años después, todavía caigo rendida ante ti".

Además de Hathaway, la película contará con el regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci en sus respectivos papeles, junto a Meryl Streep, que retomará el icónico personaje de Miranda Priestly, la implacable editora jefe de la revista de moda Runway. Adrian Grenier no volverá como Nate, el novio de Andy en la primera cinta, al que encarnará Kenneth Branagh en esta ocasión.

La trama de El diablo viste de Prada 2 mostrará a Miranda Priestly aún al frente de Runway, ahora en horas bajas y luchando por mantener la relevancia de la publicación. Mientras tanto, Emily, la antigua asistente de Priestly interpretada por Blunt, ocupa un alto cargo ejecutivo en un grupo empresarial de marcas de lujo que figura entre los principales anunciantes de la revista. Un planteamiento que promete enfrentar de nuevo a sus personajes en un choque de intereses dentro del despiadado mundo de la moda.