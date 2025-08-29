VÍDEO: La hilarante reacción de Anne Hathaway a su caída en el set de El diablo viste de Prada 2 - MARY CRANE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

El diablo viste de Prada 2, que verá la luz en cines el 1 de mayo de 2026, sigue su rodaje en Nueva York. Anne Hathaway, que retomará su papel como Andy Sachs, ha protagonizado una desafortunada caída en el set que, no obstante, se ha tomado con humor... y ha aprovechado para hacer un guiño a su película Princesa por sorpresa.

El momento fue capturado por los paparazzi y algunas personas que se encontraban cerca del rodaje, que grabaron a Hathaway resbalándose mientras bajaba los escalones de la entrada de un edificio. El vídeo muestra a varios miembros del equipo apresurándose a ayudarla, pero ella no tarda en ponerse en pie, extendiendo los brazos mientras muestra una amplia sonrisa para dejar ver que se encuentra bien.

Pero Hathaway parece haberse tomado el incidente con humor. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un clip de su película de 2001 Princesa por sorpresa en el que su personaje Mia Thermopolis se resbala y cae al suelo mientras camina por unas gradas. Al vídeo, que reza "cómo empezó...", lo sigue la grabación de su reciente caída junto a la frase "cómo van las cosas ahora".

Hathaway compartió este montaje bromeando: "Veinte años después, todavía caigo rendida ante ti". Y es que la anécdota de su caída en Princesa por sorpresa no fue actuada; Hathaway se resbaló de verdad mientras rodaban la película y la escena acabó en el montaje final.

No es la primera vez que la actriz sufre un percance durante el rodaje de El diablo viste de Prada 2, pues ya estuvo a punto de ser arrollada por un ciclista en plena filmación.

Además de Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci también volverán a interpretar a sus respectivos personajes, junto a Meryl Streep, quien retomará el papel de Miranda Priestly, la implacable editora jefe de la revista de moda Runway en la cinta de 2006. No obstante, Adrian Grenier no regresará en esta nueva entrega, sino que será el actor británico Kenneth Branagh quien le tome el testigo para encarnar a Nate, el novio de Andy en el filme.

El diablo viste de Prada 2 verá a Miranda Priestly aún al frente de Runway, batallando para sacar adelante la revista, que ahora se encuentra en horas bajas. Por su parte, Emily, la exasistente de Priestly interpretada por Blunt, ocupa un alto cargo ejecutivo dentro de un grupo empresarial de marcas de lujo que figura entre los principales anunciantes de Runway.