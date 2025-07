El diablo viste de Prada 2 añade 8 nuevos actores, entre ellos estrellas de Bridgerton, Kill Bill o The Office

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

La secuela de El diablo viste de Prada se estrenará el 1 de mayo de 2026. La cinta contará con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt, y ahora ha sumado varios nombres a su reparto, incluyendo rostros procedentes de títulos tan conocidos como Los Bridgerton, Kill Bill o The Office.

Según informa Deadline, Simone Ashley, quien encarnó a Kate en la serie de Netflix Los Bridgerton, se ha unido al reparto de la película. Anteriormente ya se anunció que Kenneth Branagh también participará en el filme.

Por su parte, Variety ha revelado que Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Chen, Conrad Ricamora y Caleb Hearon también se han unido al elenco. El medio también afirma que otros dos actores de la primera película estarán de vuelta: Tracie Thoms en el rol de Lily, la mejor amiga del personaje de Hathaway, y Tibor Feldman dando vida a Irv Ravitz, presidente de Elias-Clark.

The Devil Wears Prada 2. Now in production. 👠👠 pic.twitter.com/ecVle3oaB8