El diablo viste de Prada 2 ya tiene fecha de estreno

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

El regreso de Miranda Presley ya tiene fecha. Y es que Disney ha revelado la fecha oficial de estreno de la secuela de El diablo viste de Prada, que verá la luz el 1 de mayo de 2026.

En medio de una reestructuración del calendario, la Compañía del Ratón ha decidido adelantar el estreno del filme, que estaba previsto para el 18 de diciembre de 2026, y colocar en su lugar a Vengadores Doomsday. Y es que la quinta entrega de la saga grupal de Marvel Studios ha visto su fecha estreno retrasada seis meses. Su continuación, Vengadores: Secret Wars, también ha corrido la misma suerte y verá la luz finalmente el 17 de diciembre de 2027.

Por el momento, son muchos los detalles que se desconocen del proyecto, aunque hace un año Variety ya informó de la presencia de Streep y Emily Blunt, lo cierto es que la participación de las dos actrices aún no ha sido confirmada por el estudio. Tampoco Anne Hathaway y Stanley Tucci, quienes interpretaron a Andy y Nigel respectivamente, asistentes de la directora de la revista, han confirmado su participación.

En recientes declaraciones recogidas por el medio, Tucci definió la película como "una de las mejores experiencias de su vida". "Sé que están trabajando en ello. Si ocurre, me alegraría mucho, pero no puedo darte ninguna información. Si no, iré a la cárcel de actores o algo así", contestó el actor cuando le preguntaron por la esperada secuela.

Aún así es probable que la mayoría de esos regresos se den, en especial el de Streep y Blunt, ya que la película abordaría el declive de la revista dirigida por la prestigiosa directora. El personaje de Streep se tendrá que enfrentar al de Blunt, convertida en una poderosa ejecutiva de una marca de lujo que posee una cantidad de dinero ingente para invertir en publicidad.

Además, Disney ha fijado el estreno de The Dog Stars, la película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, para el 27 de marzo de 2026. Protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley, lo nuevo del cineasta responsable de Gladiator o Blade Runner está ambientado en un mundo arrasado tras una terrible pandemia en el que un piloto se deberá enfrentar a unos carroñeros conocidos como los Segadores.