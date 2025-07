Filtradas las primeras imágenes de Meryl Streep en El diablo viste de Prada 2

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

La esperada secuela de El diablo viste de Prada aterrizará en los cines el 1 de mayo de 2026. Meryl Streep, que volverá a encabezar el reparto junto a Anne Hathaway, ha sido fotografiada en el set caracterizada como Miranda Priestly, el icónico personaje a quien dará vida de nuevo en esta secuela dirigida por David Frankel.

Las imágenes muestran a Streep con una gabardina, una blusa morada y una falda marrón de cuero. Además, la oscarizada intérprete porta unas gafas de sol oscuras y lleva el pelo corto y blanco que caracteriza a su personaje, la poderosa editora de la revista de moda Runway. Su papel en El diablo viste de Prada le valió a Streep una nominación al Oscar en 2007.

MERYL STREEP ON THE SET OF THE DEVIL WEARS PRADA 2!!! pic.twitter.com/HMg5gNwo22