Animales Fantásticos 4: ¿Terminará Warner la historia de la precuela de Harry Potter?

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Animales Fantásticos, la saga con la que Warner Bros. ha expandido el universo mágico de Harry Potter, iba a contar con cinco películas. Pero poco más de un año después del fiasco que supuso en cines Los Secretos de Dumbledore, la gran incógnita sobre si terminará rodándose o no la cuarta entrega de la franquicia sigue en el aire.

Muchos son los seguidores de la obra de J.K. Rowling los que se preguntan a qué se debe que no se sepa nada sobre el estado actual de la película. A principios de enero, Eddie Redmayne, actor que encarna a Newt Scamander se mostró escéptico ante la posibilidad de continuar con una cuarta cinta de Animales Fantásticos en una entrevista con NME.

Por otro lado, el pasado mes de septiembre, David Yates, director de la saga, y de las últimas cuatro entregas de Harry Potter, no descartaba que, a pesar de no haberse confirmado oficialmente, Animales Fantásticos 4 fuese posible. "No hemos hablado desde que terminamos", comentó el cineasta en declaraciones a Deadline, al recordar cómo el rodaje de Los secretos de Dumbledore, en plena pandemia y sin vacunas, les pasó factura a todos. Pero fue capaz de mostrarse optimista al respecto: "nunca digas nunca", añadió.

Sin embargo, parece que el futuro de la obra de Rowling se encuentra en el propio Harry Potter y no en las precuelas de Animales Fantásticos. David Zaslav, actual CEO de Warner Bros. Discovery, señaló recientemente en una conferencia de comunicación y tecnología organizada por Goldman Sachs, que algunas de sus propiedades intelectuales, entre ellas, el mágico mundo de Rowling, "están infrautilizadas".

Así como el hecho de que en más de una década no habían producido nada de Harry Potter. Pero parece que ha encontrado la manera de rentabilizar la franquicia protagonizada por Daniel Radcliffe con una serie para HBO Max, con la que reiniciará la saga original, que contará con siete temporadas, una por novela, en lugar de continuar con Animales Fantásticos.

Teniendo esto presente, parece poco probable, al menos de momento, que, en un futuro próximo, el estudio se centre en la cuarta entrega de la franquicia. Aunque, llegado el caso, resulta factible asumir que tanto Redmayne como Jude Law, o Mad Mikkelsen, retomasen sus respectivos roles en la película junto al resto del elenco.

La primera cinta de Animales Fantásticos fue todo un éxito, recaudando en taquilla 811 millones de dólares. Pero Los crímenes de Grindewald no funcionó tan bien como se esperaba, en parte a causa de la polémica batalla legal de su antagonista, Johnny Depp, con Amber Heard, amasando 648 millones de dólares, una cifra superior a la que tuvo su tercera entrega, Los secretos de Dumbledore, que se embolsó 405 millones de dólares.