Daniel Radcliffe descarta hacer un cameo en la serie Harry Potter de HBO Max

Warner Bros. Discovery resucitará Harry Potter con una serie, ficción que adaptará la saga completa de la escritora británica J.K. Rowling. Daniel Radcliffe encarnó al protagonista en la franquicia cinematográfica original, pero el actor ya ha confirmado que no planea aparecer en este nuevo proyecto.

En una entrevista con ComicBook.com, Radcliffe descartó su aparición en la serie. "Tengo entendido que están tratando de empezar de nuevo, y estoy seguro de que quienquiera que lo esté haciendo querrá dejar su propia huella y probablemente no quiera tener que pensar cómo hacer que el viejo Harry haga un cameo. Definitivamente no lo estoy buscando de ninguna manera", aclaró.

Pese a que no participará, el actor deseó "toda la suerte del mundo" al futuro reparto, que aún no ha sido anunciado. "Estoy muy emocionado de pasar el testigo, pero no creo que sea necesario que lo pase físicamente", agregó.

Esta no es la primera vez que Radcliffe habla sobre la serie de HBO Max, ya que en una entrevista concedida a Deadline's The Actor's Side también le preguntaron si tenía previsto hacer un cameo en la ficción. "No lo creo, no. Sin duda, por todo lo que he leído sobre la serie, están empezando de cero y probablemente sería extraño que yo apareciera", expuso.

La serie de Harry Potter tendrá una temporada por cada libro, es decir, sumará siete entregas que se emitirán a lo largo de 10 años. Warner Bros. Discovery ha revelado que será "una adaptación fiel" de los libros que contará con Rowling como productora ejecutiva.

"La serie contará con un nuevo elenco para liderar una nueva generación de fans, llena de detalles fantásticos, personajes muy queridos y lugares que los fans de Harry Potter han amado durante más de 25 años. Cada temporada será fiel a los libros originales y llevará Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo", ha adelantado la compañía.