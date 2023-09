Daniel Radcliffle y más estrellas de Harry Potter lloran a Michael Gambon (Dumbledore): "El mundo es menos divertido"

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Sir Michael Gambon, el prolífico actor irlandés principalmente conocido por su papel como Albus Dumbledore en la saga Harry Potter, ha fallecido a causa de una neumonía. Millones de fans de todo el mundo se despidieron de él en redes sociales. Ahora, sus compañeros de la saga mágica han hecho lo mismo.

Gambon interpretó a Dumbledore, el director de la escuela de magia y hechicería Hogwarts, a partir de la tercera entrega, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, sustituyendo al fallecido Richard Harris. Desde entonces, dio vida al personaje hasta su última película, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2. En total, siete años y seis películas que hicieron de él un actor muy querido.

Daniel Radcliffe, el eterno Harry Potter, emitió un comunicado vía Variety para rendir homenaje a Gambon y darle un último adiós. "Con la pérdida de Michael Gambon, el mundo se ha vuelto bastante menos divertido. Fue uno de los actores más brillantes y sencillos con los que he tenido el privilegio de trabajar, pero a pesar de su inmenso talento, lo que más recordaré de él es lo mucho que se divertía haciendo su trabajo", comienza Radcliffe.

"Era tontorrón, irreverente e hilarante. Amaba su trabajo, pero nunca pareció que se dejara definir por él. Era un increíble contador de historias y de chistes, y su costumbre de difuminar las líneas entre realidad y ficción cuando hablaba con los periodistas significaba que también era una de las personas más entretenidas con las que uno podría desear hacer un junket de prensa", añade el actor.

"La sexta película fue donde pasé la mayor parte del tiempo trabajando con Michael y él hizo que las horas que estuvimos juntos frente a una pantalla verde fueran más memorables y alegres de lo que tenían derecho a ser. Me entristece mucho saber que ha fallecido, pero estoy muy agradecido por el hecho de ser uno de los afortunados que pudo trabajar con él", concluye el escrito.

Radcliffe no ha sido el único en dedicarle unas palabras a Gambon. Emma Watson, actriz de Hermione Granger, empleó un storie de Instagram para despedirse. "Queridísimo Michael Gambon. Nunca te lo tomaste demasiado en serio, pero de alguna manera nos diste los momentos más serios con la máxima compostura. Gracias por enseñarnos cómo es llevar la grandeza de forma ligera. Te echaremos de menos", escribía la intérprete.

Rupert Grint, actor de Ron Weasley, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de Gambon como Dumbledore, acompañándola de un sentido texto. "Ha sido muy triste enterarnos de lo de Michael. Aportó mucha calidez y picardía a cada día en el set. Me cautivó cuando era niño y se convirtió en un modelo personal para mí por encontrar la diversión y las excentricidades en la vida. Le envío todo mi amor a su familia, Rupert", se lamenta.

Además del trío protagonista, otros actores de Harry Potter han hecho lo propio en sus redes. "Lamento mucho el fallecimiento de Michael Gambon. Era, delante y detrás de las cámaras, una leyenda. Solo un pequeño recuerdo de Michael", publicaba James Phelps (Fred Weasley) en su Instagram junto a una anécdota sobre el rodaje de Harry Potter y el misterio del príncipe.

En ella Phelps trabajó en el departamento de asistencia de dirección. En uno de los descansos, en lugar de desconectar y relajarse, Gambon les dio al joven y a su hermano gemelo Oliver una serie de consejos sobre la obra Pedro y el lobo, la cual iban a interpretar ese fin de semana. El veterano actor la había llevado a escena anteriormente, y quiso compartir su experiencia y sus consejos con ellos. "Para mí siempre será uno de los mejores momentos en mis días en Harry Potter", asegura Phelps.

A través de Twitter, Jason Isaacs (Lucius Malofy) mostró sus condolencias por el fallecimiento de su compañero. "Ha muerto el magnífico Michael Gambon. Aprendí de él lo que podía llegar a ser la actuación en El detective cantante: compleja, vulnerable y absolutamente humana. La mayor emoción de estar en las películas de Potter fue que él sabía mi nombre y compartía conmigo su intrépido y gamberro sentido de la diversión", rememora.

