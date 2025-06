Ezra Miller prepara su regreso a Hollywood tras años de polémicas y denuncias

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Tras dos años alejado de la industria cinematográfica y la vida pública después de protagonizar varios escándalos y denuncias, Ezra Miller reapareció en el festival de Cannes el pasado mes de mayo. Ahora, el actor que dio vida a The Flash en el extinto Universo Extendido DC, el Snyerverse, ha anunciado su intención de volver al mundo del cine.

Miller, que se apartó del foco mediático tras ser arrestado en diversas ocasiones y ser acusado de robo, alteración del orden público, acoso y agresión, ha manifestado su intención de volver a Hollywood "de forma provisional" en una entrevista concedida a Lo Speciale Giornale durante su paso por el Festival de Cine de Cerdeña.

El actor ha revelado que está escribiendo el guion de una película de vampiros junto a Lynne Ramsay, directora conocida por el filme Tenemos que hablar de Kevin, que supuso el salto a la fama de Miller.

"Estoy volviendo a trabajar con ella, eso será probablemente lo primero que haga. Es una película que ella y yo estamos escribiendo juntos", reveló el actor, que manifestó su intención de volver a Hollywood "de forma provisional". Ramsay presentó en la sección oficial de Cannes el filme Die, My Love, protagonizado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

"Fui a Cannes para apoyar a una de mis mejores amigas del mundo, Lynne Ramsay, que creo que es una de las mejores cineastas vivas", relataba el actor conocido también por dar vida a Credence Barebone en la saga Animales fantásticos y dónde encontrarlos, la precuela de Harry Potter. Su paso por el festival de Cannes constituyó su primera aparición en un acto público en dos años, algo que Miller describió como "un duro punto de reentrada".

Las polémicas protagonizadas por Miller se remontan a 2020, cuando se convirtió en el blanco de las críticas a raíz de un vídeo en el que aparece agrediendo a una mujer. Su actitud fue de nuevo cuestionada en enero de 2022, cuando colgó un vídeo en Instagram en el que amenazaba a una rama del Ku Klux Klan en Beulaville (Carolina del Norte) y, meses después, fue arrestado a raíz de un altercado en un karaoke de Hilo (Hawái). Al año siguiente, el actor fue arrestado por segunda vez, acusado de agresión.

"No es que no tenga muchos remordimientos y lamentos por muchas cosas que hice y muchas cosas que ocurrieron en esa época, pero estoy muy, muy agradecido por las lecciones que me dejó ese abismo", ha manifestado el intérprete. Miller se disculpó públicamente en 2023, achacando su comportamiento a "complejos problemas de salud mental".