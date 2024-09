Spider-Man 4 dirá adiós a dos de los protagonistas de la saga

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

La preproducción de la cuarta película del Spider-Man de Tom Holland sigue adelante. Sony Pictures y Marvel Studios continúan trabajando en la nueva enterga del trepamuros que, según las últimas informaciones, ya tendría fecha de estreno y renovará a algunos de sus protagonistas.

A la espera de que Sony y Marvel confirmen a Destin Daniel Cretton, responsable de cintas como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos o el drama judicial Cuestión de justicia, como director al frente del filme, continúan incesantes los rumores sobre la película. Es de nuevo MyTimeToShineHello, el 'insider' especializado en asuntos marvelitas que hace pocos días adelantó que Spider-Man 4 será "un evento cinematográfico al nivel de los Vengadores", quien ha actualizado el estado de la producción.

"Spider-Man 4 comienza a filmarse en el Reino Unido a fines de mayo de 2025, y están eligiendo una nueva protagonista femenina y un nuevo protagonista masculino para que sirva como complemento de Peter", escribió en su cuenta oficial de X.

Spider-Man 4 begins filming in the UK at the end of May 2025, and they're casting a new female lead as well as a new male lead to serve as a foil for Peter pic.twitter.com/ijCvZFE3Dt