Andrew Garfield revela su implicación en Spider-Man 4... aunque sabe que nadie le creerá

La cuarta entrega del Spider-Man de Tom Holland tiene fijada su fecha de estreno para el 24 de julio de 2026. De momento todo apunta a que la trama de la cinta todavía no está cerrada, de hecho, las últimas informaciones apuntan a una reescritura del guion después de que la última versión no convenciera a Kevin Feige. En todo caso, y a falta de anuncios oficiales, las supuestas filtraciones y las teorías abundan, siendo la más popular el regreso del trepamuros de Andrew Garfield... algo que el propio actor ha desmentido, aunque sabiendo que nadie le creerá.

"Te voy a decepcionar", señaló el intérprete en una entrevista concedida a GQ, tras ser preguntado por los rumores que afirmaban que ya habría fichado por Spider-Man 4, negándolo. "Pero sé que nadie va a confiar en nada de lo que diga a partir de ahora", admitió también, consciente de que muchos fans no le volverán a tomar la palabra cuando asegure no estar involucrado en un proyecto en concreto, teniendo en cuenta que durante meses mantuvo en secreto su papel en Spider-Man: No Way Home.

Y es que, aunque la aparición de los Spider-Man de Tobey Maguire y Garfield en la tercera entrega de la saga protagonizada por Holland era prácticamente un secreto a voces, el actor de filmes como tick, tick... Boom! o Hasta el último hombre no dio su brazo a torcer, negando vehementemente su participación en el proyecto hasta su estreno. El intérprete llegó a exponer que una imagen que supuestamente se había filtrado de él en el set había sido trucada con Photoshop.

i miss the era of andrew garfield lying for his life when spider-man no way home pics literally leaked and he was still told to deny everything pic.twitter.com/AFY5brpuf3 — Shan 卌♡ ❯❯❯❯❯ (@ShanLFTV) August 29, 2024

Así pues, no es de extrañar que el hecho de que Garfield ahora niegue estar involucrado en Spider-Man 4 signifique poco para los fans, el mismo actor lo sabe. Y es que, aunque ningún anuncio oficial lo haya confirmado, múltiples filtraciones han señalado que la nueva cinta volverá a reunir a las tres versiones del trepamuros, como ya hiciera No Way Home. De hecho, el 'insider' Alex Pérez de The Cosmic Circus aseguró que la participación de Maguire y Garfield será mayor en esta película que en la anterior.

En todo caso, Garfield ya ha expresado en alguna ocasión que está más que abierto a volver a ponerse el traje del lanzarredes, si siente que hay una historia adecuada y que añada algo "al canon del personaje". "Creo que haría falta una gran idea, un gran concepto. Algo que sea sorprendente y extraño y divertido, alegre. Tiene que merecer la pena", señaló en declaraciones a People.