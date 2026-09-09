Andrew Garfield crea ChatGPT en el tráiler de Artificial, biopic de Sam Altman: "Los países caerán" - NEON

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Artificial, película basada en hechos reales centrada en el CEO de OpenAI, Sam Altman, y especialmente en su despido y posterior reincorporación, se estrenará en el Festival de Cine de Nueva York, el próximo 5 de octubre. La cinta, dirigida por Luca Guadagnino ('Call Me by Your Name', 'Rivales') llegará a los cines a partir del 25 de diciembre y ya ha lanzado su primer tráiler.

El adelanto comienza con Altman, al que da vida Andrew Garfield, recorriendo un lujoso complejo de OpenAI. "¿Cuál es la imagen del futuro que ves?", pregunta la voz en off.

"Hemos creado una máquina que resolverá los problemas del mundo. No le enseñamos nada. Aprende por sí misma", explican otras voces, hablando de la creación de ChatGPT. "Hemos abierto juntos la caja de Pandora", sentencian.

El paseo de Altman por el complejo pronto le lleva a una cámara acorazada llena de armas de fuego y el tono de los fragmentos de conversación que se oyen cambia en consonancia, adquiriendo un significado más oscuro. "El futuro es inevitable. Los países caerán. Las industrias se derrumbarán, y seremos nosotros quienes guiemos a la gente hacia este nuevo mundo", señala el personaje de Garfield.

AMAZON ABANDONÓ EL PROYECTO Y NEON TOMÓ EL RELEVO

Artificial será distribuida por Neon, que adquirió los derechos después de que Amazon, su distribuidora original, abandonara el proyecto cuando la cinta estaba prácticamente terminada. Aunque oficialmente no se dieron a conocer los motivos de la decisión, esta se anunció apenas unos meses después de que la empresa firmara un acuerdo de colaboración por valor de 50.000 millones de dólares con OpenAI.

Más que en la fundación de OpenAI, el filme promete centrarse en el confuso ciclo de despidos y recontrataciones que sufrió su CEO en 2023. Aparte de con Garfield como Altman, el reparto cuenta con Yura Borisov como Ilya Sutskever, el director científico de la compañía, que habría jugado un papel fundamental en el despido.

Completan el elenco de la cinta Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Chris O'Dowd, Mark Rylance, Zosia Mamet y Billie Lourd, entre otros.