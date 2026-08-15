Así se transformó Jeremy Strong en Mark Zuckerberg en El precio de la red

Así se convirtió Jeremy Strong en Mark Zuckerberg en El precio de la red - SONY PICTURES

MADRID 12, (CulturaOcio)

El 9 de octubre llega a los cines El precio de la red, secuela de La red social en la que Jeremy Strong toma el relevo de Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Conocido por su extremo método de actuación, el intérprete se pone al frente del nuevo filme escrito y dirigido por Aaron Sorkin para, asegura, encarnar "el tipo de papel que me fascina".

"Sé que es una persona vilipendiada y poco popular en nuestra cultura, pero no creo que deban elegir a un actor que se proponga condenarlo para interpretarlo", expuso Strong en declaraciones a GQ en las que también revelo que inclusó llegó a escribir personalmente a Zuckerberg para abordar el proyecto: "Me tomo esta responsabilidad muy en serio, y la veracidad de la misma, y que la abordo con respeto".

Y es que el primer tráiler de la secuela, lanzado en junio, ya ha desatado todo tipo de especulaciones entre el público, dividiendo las opiniones sobre si la producción merecería una nominación al Oscar o al Razzie. Sin embargo, ante esta polarización, el protagonista de Succession y The Apprentice. La historia de Trump señala: "Para mí, eso significa: 'Vale, me he arriesgado lo suficiente'".

Cuando asumió el papel, después de que Eisenberg rechazara retomar su rol en la secuela, Stong se volcó en la construcción del personaje. Y como es habitual en sus proyectos, el ganador del Emmy se preparó el papel consumiendo "podcasts, entrevistas en revistas, charlas en cumbres tecnológicas y conversaciones en festivales de ideas".

Además, aunque no tenía redes sociales, se abrió una cuenta en Facebook para "leer las publicaciones de Zuckerberg desde el principio", manteniendo la voz del empresario durante todo el rodaje e incluso dejando a su amigo Bradley Cooper hablando a solas con el personaje.

DE MAGNATE TECNOLÓGICO A CAZADOR DE NAZIS

Actualmente, Strong ya trabaja en su próximo proyecto, Los niños del Brasil, nueva adaptación en formato serie de la novela de Ira Levin (La semilla del diablo) de 1976. En la ficción, que será adaptada por Peter Morgan (The Crown), el actor interpreta a un cazador de nazis que recorre el mundo.

En la entrevista, el nominado al Oscar se pasó siete meses hablando con acento polaco, incluso por teléfono. "Me llamó hace seis u ocho semanas, y sin ninguna presentación, simplemente hablaba como un cazador de nazis de Europa del Este", reveló Sorkin, demostrando que la entrega del actor al método sigue sorprendiendo a su entorno.