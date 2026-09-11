El hermano de Paul Walker asume que la IA puede "resucitar" al actor para la última película de Fast and Furious - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Paul Walker, actor que interpretó durante más de una década a Brian O'Conner en la saga Fast and Furious, murió en 2013, en pleno rodaje de la séptima entrega de la franquicia. Gracias al uso del CGI y a la participación de los hermanos del intérprete, fue posible completar la cinta (con un final diferente del planeado originalmente). De la misma manera, sobre todo gracias a los avances en Inteligencia Artificial, podría traerse de vuelta al icónico personaje en Fast Forever. No obstante, Cody Walker no parece interesado en la idea.

Vin Diesel ya ha insinuado que O'Conner podría regresar para el final de la saga, pero, dadas las últimas declaraciones del hermano del fallecido intérprete, esto tendría que llevarse a cabo sin contar con él.

"Mi postura es que lo que importa es lo que Meadow quiera que se haga; es su padre", expresó Walker en declaraciones a Entertainment Weekly, señalando que la decisión es de su sobrina.

"A mí no me interesaría volver a hacerlo", aseguró explicando que le encanta "cómo su personaje se despidió de la saga", ya que no hicieron "algo tan cutre" como matarlo, sino que le mostraban yéndose a "criar a sus hijos".

En todo caso, si Meadow Walker abogara por una nueva aparición del personaje de su padre, el hermano del actor razonó que no necesitarían su colaboración como antaño. "La IA no existía en 2014, así que podrían hacerlo. Hay años de material filmado que nunca se utilizó de estas otras películas de Fast & Furious. Son los mejores del sector, ya se las arreglarán", señaló.

Cabe recordar que, en 2018, Cody y su hermano Caleb se mostraron mucho más abiertos a la posibilidad de regresar a la franquicia. "Solo espero que podamos, no sé, hacer un pequeño cameo y traer de vuelta a Paul para arreglar las cosas, y que yo pueda volver a ayudar a crear eso", apuntó Caleb en declaraciones a AP, asegurando que ese era su "sueño" y esperaba poder cumplirlo "en alguna de las próximas películas". "Creo que podría haber una forma de hacerlo. Pero habría que pensarlo muy bien y tendría que hacerse con buen gusto", indicó Cody entonces.

¿CÚANDO COMIENZA A RODARSE FAST FOREVER?

Fast Forever, que pondrá el broche final a la franquicia de acción y ha sufrido numerosos retrasos, tiene previsto su estreno para el 17 de marzo de 2028. "Empezaremos a rodar en diciembre, si consigo cumplir con lo que me ha pedido el estudio", expresó Diesel en declaraciones a Variety.

Por el momento se desconocen los detalles de la trama de la cinta, que además de con Diesel contará en su reparto con Michelle Rodríguez retomando su papel de Letty y el futbolista Cristiano Ronaldo. Se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, también retomen sus papeles.