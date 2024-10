Alerta roja en Marvel: Capitán América 4 Brave New World sigue sin convencer a pesar de los 'reshoots'

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World, el primer largometraje en solitario de Anthony Mackie como el héroe titular, llegará a los cines el 14 de febrero de 2025. Según anteriores informaciones, la cinta pasó por un período de 'reshoots' tras unas primeras reacciones desalentadoras ante un primer montaje de la cinta. No obstante, los nuevos pases de prueba no habrían ofrecido mejores resultados.

Según revela World of Reel, hace una semana se llevaron a cabo unas proyecciones de Capitán América 4, dividiendo a los espectadores en dos salas diferentes donde se proyectaron diferentes montajes de la película. Y aparte de haberse producido algunas filtraciones con detalles de la trama, también han llegado las primeras y poco favorables impresiones, describiendo el filme como "innecesario" y "soso".

"Acabo de saber de unas tres personas que fueron al pase de prueba de Capitán América: Brave New World y... uf. La película parece que es horrible", escribía el 'insider' MyTimeToShineHello en su cuenta de X (antes Twitter), haciéndose eco de esas reacciones.

Just heard back from like 3 people who went to see Captain America Brave New World test screening and WOOF. Movie sounds awful 💀 pic.twitter.com/Cy8pnXeeJh

Por su parte, otro usuario de la red social confirmaba los pases de prueba con los diferentes montajes y apuntaba que la crítica principal hacia el filme tiene que ver con el personaje de Tim Blake Nelson, Samuel Stern (A.K.A. el Líder). Entre los puntos fuertes, el nuevo Capitán América de Mackie y el presidente Ross (a.k.a. Red Hulk) encarnado por Harrison Ford.

#CaptainAmerica #BraveNewWorld



Marvel held multiple test screenings of different cuts for film in the past month



Main criticism is the use of The Leader character in both, he's either too much or too little



One cut seemed to have Amadeus Cho setup in it for future projects… pic.twitter.com/m2ZdluFabW