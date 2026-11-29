La adaptación en imagen real de Grand Theft Auto, ¿más cerca? - PLAYSTATION

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

Grand Theft Auto VI ya está a la venta. El éxito de Super Mario Bros: La película, Fallout o The Last of Us, entre otras muchas, ha reavivado el interés por trasladar la icónica saga de videojuegos multiplataforma de Rockstar Games a la gran o pequeña pantalla. Una posibilidad que Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, no ha descartado.

"Somos muy cuidadosos con la expansión a otros medios, porque esta es una compañía creativa y nuestro objetivo es hacer el mejor entretenimiento del mundo, un entretenimiento del que siempre estemos orgullosos", afirmó Zelnick a The David Rubenstein Show sobre la posibilidad de una adaptación.

Según Zelnick, el proyecto saldría adelante si los responsables creativos de la compañía estuvieran convencidos de que podría conectar con los seguidores de la saga. "Haríamos una película o una serie de televisión basada en nuestra IP (propiedad intelectual) si nuestros equipos creativos sintieran pasión por ella, si creyeran que podría conectar con nuestros consumidores y entusiasmarlos", expresó.

No obstante, reconoció que trasladar una franquicia de estas dimensiones a otro medio siempre implica el riesgo de no cumplir las expectativas. "El listón es alto y, por supuesto, siempre existe el riesgo de fracasar. Así que no lo descartamos, pero somos muy, muy selectivos", afirmó.

La reticencia de Rockstar a la hora de trasladar sus franquicias a Hollywood viene de lejos. Dan Houser, antiguo cofundador de la compañía, ya explicó que se habían mantenido reuniones con ejecutivos de Hollywood interesados en adquirir los derechos cinematográficos de GTA. Según relató a The Ankler, el estudio no tenía motivos para renunciar al control creativo de una de sus propiedades más valiosas, especialmente teniendo en cuenta el enorme éxito comercial de sus videojuegos.

Al parecer, tras unas cuantas reuniones incómodas, Houser y su equipo les preguntaron por qué debían aceptar la propuesta, y la respuesta fue que podían hacer una película. Sin embargo, consideró que dar el salto a la gran pantalla supondría un "riesgo enorme", de manera que el estudio prefirió mantener el control creativo absoluto sobre sus franquicias y centrarse exclusivamente en el desarrollo de videojuegos.

UN RIESGO TOTALMENTE INNECESARIO

"Pensaban que nos deslumbrarían las luces, pero no fue así", recordó Houser. "Teníamos lo que considerábamos una propiedad intelectual valorada en miles de millones de dólares y, desde el punto de vista económico, nunca tenía sentido", continuó.

"El riesgo nunca tenía sentido. En aquella época, la percepción era que los videojuegos daban lugar a películas de mala calidad", destacó. No obstante, Houser también admitió que "ahora son otros tiempos".

De hecho, la industria del entretenimiento ha empezado a reconocer el potencial de las franquicias de videojuegos y a encontrar la manera de adaptarlas con éxito al cine y la televisión. En la gran pantalla, 2026 ha dejado estrenos como Super Mario Galaxy: La película, Mortal Kombat II y Street Fighter, y aún están por llegar la nueva Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, y proyectos como The Legend of Zelda, Elden Ring, Death Stranding y la secuela de Minecraft.

En televisión, ejemplos recientes son las adaptaciones de The Last of Us o Fallout, que preparan ya sus nuevas temporadas. Sin olvidar las producciones de animación de Netflix, como Arcane o Castlevania.