Madrid, 18 de noviembre de 2026. El lanzamiento de GTA VI, previsto para esta madrugada, puede convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la industria del videojuego, después de 13 años de espera desde la llegada de su predecesor, GTA V. La nueva entrega de Rockstar Games llevará la fórmula del mundo abierto "siete u ocho escalones más arriba", según el coordinador del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y docente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Lorenzo de los Ángeles Domínguez.