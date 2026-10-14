1125194.1.260.149.20261014120340 Noah Centineo es Ken en Street Fighter: "Lo más difícil del rodaje fue no lesionarme" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 14 Oct. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Noah Centineo se convierte en Ken Masters en Street Fighter, la nueva adaptación cinematográfica del legendario videojuego de Capcom que se estrena en cines este viernes 16 de octubre. Bajo la dirección de Kitao Sakurai, el actor comparte protagonismo con Andrew Koji (Ryu) y Callina Liang (Chun-Li) en una aventura ambientada en 1993 que combina combates, humor y nostalgia por las máquinas recreativas.

Un proyecto cuya evidente y enorme exigencia física supuso un importante reto. "Probablemente, lo más difícil del rodaje fue no lesionarme", reconoce Centineo durante una entrevista concedida a CulturaOcio. "Todo fue un gran desafío, pero estábamos rodeados de un gran equipo en el que podíamos confiar", afirma.

Más allá de las escenas de acción, el intérprete señala la responsabilidad de dar vida a un personaje que los aficionados conocen al detalle: había que conseguir su aspecto y reproducir sus movimientos. La historia arranca con Ken y Ryu, interpretado por Koji, distanciados. Su reencuentro se produce cuando la misteriosa Chun-Li, a la que da vida Liang, los recluta para el Torneo World Warrior. Lo que parece una competición de luchadores esconde una conspiración mortal que les obligará a enfrentarse tanto entre ellos como a los conflictos que arrastran del pasado.

En el caso de Ken, Centineo encuentra una vulnerabilidad que va más allá de su capacidad para combatir. "Ken Masters intenta demostrarse a sí mismo que merece ser amado y que su mejor amigo, Ryu, no le va a abandonar", afirma. La amistad entre ambos constituye uno de los pilares emocionales de una película que lleva a la pantalla los golpes y las técnicas más reconocibles del videojuego.

EL PAPEL DE LOS FANS DE STREET FIGHTER

Para Callina Liang, esa fidelidad a los movimientos de combate y ataques de los personajes fue una parte esencial del trabajo. La actriz destaca la labor de Jon Valera, coordinador de escenas de riesgo, a la hora de estudiar los juegos y trasladar sus combates al rodaje. "Hay muchos movimientos emblemáticos del videojuego. Jon Valera hizo un gran trabajo investigando los juegos, y hemos incluido todos los movimientos favoritos de los fans", asegura la intérprete de Chun-Li.

Liang describe el filme como "entretenido, retro, extravagante, divertido y lleno de energía". La actriz defiende también la experiencia de ver Street Fighter en una sala de cine: "Es una película muy cinematográfica, hecha por fans para fans. Así que nuestra única esperanza es que a los fans les encante".

Conectar con ese público sin dejar fuera a los espectadores que desconocen la saga fue el principal reto para Sakurai, que firma el guion junto a T.J. Fixman. "Creo que el mayor desafío fue intentar hacer una película que conectara con los fans del videojuego, que respetara su esencia y que fuera una carta de amor al juego, pero que al mismo tiempo funcionara como una película que pudiera disfrutar muchísimo incluso alguien que no conociera el videojuego", explica.

Para encontrar el tono, el cineasta recurrió a sus recuerdos de infancia, cuando jugaba con sus amigos en quinto curso. "Era algo alocado, absurdo, pero también divertido. Hay violencia, pero al mismo tiempo es algo que te une a las personas que tienes alrededor", señala. Esas sensaciones guiaron una adaptación en la que buscó dar a la acción y la comedia una base emocional común. "Lo más complicado de hacer una película como esta es conseguir equilibrar todos esos elementos", reconoce.

DASTMALCHIAN DEFIENDE A BISON

David Dastmalchian interpreta a M. Bison, el líder de Shadaloo, y ofrece una particular defensa de las ambiciones de su personaje. "Bison no es el malo. Bison es el héroe de la película Street Fighter", proclama. Desde esa perspectiva, el actor describe a Bison como el fundador de una ideología y una forma de vida con la que pretende "ayudar a los seres humanos" a evolucionar y alcanzar un nuevo nivel de su potencial. "Es un gran hombre, un gran líder, un gran pensador y también un gran amante", añade David sobre un personaje cuya visión del mundo choca con la de los protagonistas.

Rayna Vallandingham recuerda el rodaje como una experiencia en la que intensidad y diversión fueron de la mano. "Hacer esta película fue divertidísimo y muy intenso. Fue una de las mejores experiencias de mi vida", afirma la actriz que encarna a la letal Juli en el filme.

Los actores Roman Reigns, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal, Orville Peck, Olivier Richters, Hirooki Goto, Alexander Volkanovski, Curtis '50 Cent' Jackson y Jason Momoa completan el reparto de Street Fighter.