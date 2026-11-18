GTA 6 ya está aquí, pero... ¿Habrá película o serie de Grand Theft Auto? - ROCKSTAR GAMES

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Con Grand Theft Auto VI a punto de desembarcar, Take-Two vuelve a pronunciarse sobre una posibilidad que lleva años sobrevolando la franquicia: La adaptación al cine o televisión de la mítica franquicia de videojuegos. Strauss Zelnick, consejero delegado de la compañía propietaria de Rockstar Games, no descarta que GTA dé ese salto, aunque advierte de que no basta con la popularidad de sus videojuegos para poner en marcha una producción. Y, de momento, no hay ninguna película ni serie anunciada oficialmente.

En una entrevista en The David Rubenstein Show, de Bloomberg, el ejecutivo explicó que cualquier adaptación tendría que nacer de una convicción creativa. "Somos muy cuidadosos con la expansión a otros medios porque esta es una compañía creativa y nuestro objetivo es hacer el mejor entretenimiento del mundo, un entretenimiento del que siempre estemos orgullosos", señaló Zelnick.

"Haríamos una película o una serie de televisión basada en nuestra IP (propiedad intelectual) si nuestros equipos creativos sintieran pasión por ella, si creyeran que podría conectar con nuestros consumidores y entusiasmarlos", añadió el responsable de Take-Two. Con todo, Zelnick insistió en que la compañía no contempla estas operaciones como una apuesta segura: "El listón es alto y, por supuesto, siempre existe el riesgo de fracasar. Así que no lo descartamos, pero somos muy, muy selectivos".

Sus palabras mantienen abierta la puerta a una adaptación, pero están aún muy lejos de confirmar un proyecto en desarrollo. Zelnick no desveló si existen conversaciones internas para llevar GTA a la pantalla y todo depende de que los responsables creativos encuentren una propuesta que justifique trasladar la franquicia a otro medio.

GTA, LA PELÍCULA CON EMINEM Y TONY SCOTT

La cautela viene de lejos. Según relató en 2022 el veterano de la industria Kirk Ewing en el pódcast de la BBC Bugzy Malone's Grandest Game, Rockstar ya rechazó una propuesta para realizar una película de GTA protagonizada por Eminem y dirigida por Tony Scott.

Ewing aseguró que, tras el lanzamiento de GTA III, un intermediario le trasladó una oferta de cinco millones de dólares por los derechos. Cuando comunicó la propuesta a Sam Houser, cofundador de Rockstar, la respuesta fue tajante: "No me interesa". Aquel acercamiento, según su testimonio, nunca llegó a materializarse.

La resistencia de GTA contrasta con la proliferación de adaptaciones de videojuegos en la pequeña y gran pantalla. Entre los estrenos en cines de 2026 figuran Super Mario Galaxy: La película, Mortal Kombat II y la nueva Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, responsable de Barbarian y Weapons.

A ellas se ha sumado recientemente Street Fighter, la nueva versión del mítico videojuego de lucha. En el horizonte aparecen otros títulos de tanto peso como The Legend of Zelda, Elden Ring, Death Stranding o la secuela de la taquillera Minecraft.

En televisión, ejemplos recientes son las adaptaciones de The Last of Us o Fallout, que preparan ya sus nuevas temporadas. Sin olvidar las producciones de animación de Netflix como Arcane o Castlevania. La expansión continúa también con proyectos como las adaptaciones de Tomb Raider, con Phoebe Waller-Bridge al frente, y Far Cry, vinculada a Noah Hawley.