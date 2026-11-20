GTA 6 tiene una singular conexión con Deadpool de Marvel - ROCKSTAR GAMES / 20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado el videojuego más esperado de la década: el GTA 6. Después de 13 años de espera, el lanzamiento de la nueva entrega se ha vivido como un acontecimiento que ha trascendido más allá del mundo ‘gamer’. Quienes ya lo han probado han descubierto una inesperada conexión con Deadpool, el superhéroe bocazas de Marvel.

Durante años, los fans de Grand Theft Auto han creado ‘mods’ para incluir al irreverente personaje encarnado por Ryan Reynolds en la gran pantalla. Si bien Deadpool como tal no está presente en el juego, sí que hay un enlace con su franquicia.

Stefan Kapicic, quien interpretó a Colossus en las tres cintas de Deadpool, forma parte del extenso reparto en un papel que todavía no se ha revelado. Con lo cual, los fans más acérrimos del mercenario de la Casa de las Ideas podrán escuchar la voz del mutante de acero orgánico.

GTA 6 aspira a convertirse en el mayor lanzamiento mediático del mundo de los videojuegos. En su primera semana, se estima que supere los datos de taquilla de Deadpool y Lobezno, que obtuvo más de 1.300 millones de dólares. En la preventa, ya ha generado más de 1.700 millones de dólares el juego de Rockstar.

EL FUTURO DE DEADPOOL EN EL UCM

Por otro lado, se rumorea que Ryan Reynolds regresará como Deadpool en Vengadores: Doomsday, aunque Marvel Studios todavía no ha confirmado su participación.

Las especulaciones cobraron fuerza después de que se revelase que tanto Reynolds como Hugh Jackman, el icónico Lobezno, figuran en los créditos del guion de la película por aportar material adicional.