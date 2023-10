Los dos agujeros de guion de Ahsoka que revientan el timeline de Star Wars

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Ahsoka ha sido una de las propuestas más aclamadas de Star Wars de los últimos años. Episodio tras episodio, los fans no dejan de sorprenderse con una historia que bebe de las películas de George Lucas y a su vez referencia a todos los proyectos posteriores. Sin embargo, entre tanto detalle, han surgido algunos problemas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La serie está creada por Dave Filoni, el "heredero" de Lucas y una de las personas con mayor conocimiento sobre toda la franquicia... y con mayor respeto entre sus fans. Pero al homenajear y conectar tantas tramas, incluso a él se le han escapado algunos agujeros de guion que no corresponden exactamente con la cronología de Star Wars.

El primero llegó ya con el arranque de la serie. Ahsoka se ambienta después de la temporada 3 de The Mandalorian, algo que se ha confirmado oficialmente gracias a Carson Teva en el episodio 7 cuando nombra la batalla de Mandalore contra Moff Gideon. Sin embargo, con lo que conecta la serie es con la segunda entrega de Din Djarin y Baby Yoda.

Una de las villanas principales es Morgan Elsbeth, que fue capturada por Ahsoka en la temporada 2 de The Mandalorian. En la intro de la nueva serie se desvela que, tras derrotarla, la protagonista descubre la localización del mapa que indica el paradero del Gran Almirante Thrawn. Pero, entre aquella lucha entre ambas y el primer episodio de la serie han pasado aproximadamente dos años.

Fue Jon Favreau quien sugirió que todo el Mandoverse ocurría más o menos a tiempo real. Es decir, Primero tienen lugar los hechos relatados en The Mandalorian 2, luego le sigue la trama de El Libro de Boba Fett, luego The Mandalorian 3 y ahora, tras dos años, Ahsoka. Surge entonces una duda que no tiene respuesta y supone un importante agujero de guion.

¿Por qué Ahsoka no comenzó antes esta misión? ¿Ha estado dos años visitando a Luke Skywalker y ejerciendo otros menesteres en lugar de continuar con una misión de la que ya conocía el siguiente paso? Probablemente sean preguntas que queden sin respuesta canónica, a no ser que Filoni o el propio Favreau se desdigan y reestructuren ese lapso temporal entre series.

UN SEGUNDO REVÉS CRONOLÓGICO

El segundo agujero de guion ha llegado con el séptimo y penúltimo episodio de Ahsoka. En él, se ha incluido una segunda e inesperada aparición de Anakin Skywalker, esta vez en forma de holograma. Se trata de las grabaciones que el Caballero Jedi le dejó a su padawan para que entrenase por su cuenta.

Ahsoka confirma que el que está viendo es el último que Anakin grabó, por lo que podría intuirse que lo hizo justo antes de que ella abandonara la Orden Jedi. Sin embargo, el atuendo de Anakin es el de la primera temporada de The Clone Wars. Esa armadura es la que Skywalker llevaba al inicio de las Guerras Clon, pero no después.

Podría ser entonces que Anakin grabara todos esos entrenamientos cuando apenas había empezado el adiestramiento de Ahsoka. Pero eso tampoco tiene sentido porque le está enseñando a combatir con dos espadas láser, algo que la togruta no empezó a hacer hasta tiempo después. La falta de correspondencia entre el vestuario de Anakin y sus actos suponen, por tanto, un segundo agujero de guion en la cronología galáctica.

Evidentemente, ambas fallas en el canon, especialmente esta última, son de una importancia nimia y no afectan a la historia de Ahsoka o del resto de series. Puede incluso que Filoni se dé cuenta y decida arreglarlo en el futuro. No sería la primera vez que el creativo rellena los huecos que quedan entre películas y series para cohesionar toda la historia de Star Wars. Por lo pronto, la serie terminará el miércoles 4 de octubre con su octavo episodio en Disney+.