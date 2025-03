Los 10 peores discursos de la historia de los Oscar

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

La gala de los premios Oscar es la ceremonia más mediática, celebrada y reputada de la industria cinematográfica. Desde casi un siglo, las personalidades del gremio se reúnen para reconocer el trabajo de sus compañeros de profesión, brindando varios momentos que quedan grabados en la historia de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Sus ceremonias han dejado para la posteridad varios momentos icónicos, y no únicamente para bien. El atrevimiento en este tipo de eventos muchas veces se paga caro y algunos de los galardonados han quedado grabados en la memoria por sus discursos histriónicos, deslices incómodos y pataletas impropias de su reputación.

Estos son 10 de los peores discursos de la historia de los premios Oscar.

GEORGE C. SCOTT (1971)

La intrahistoria del premio a mejor actor de George C. Scott por Patton convierte la entrega de la estatuilla al productor de la cinta Frank McCarthy en un momento cuanto menos incómodo. Previamente, el actor había renunciado al galardón y calificó la ceremonia como un "desfile de carne".

SACHEEN LITTLEFEATHER/MARLON BRANDO (1973)

A pesar de no ser de los peores, el de Sacheen Littlefeather cuando Marlon Brando ganó el premio a mejor actor por su interpretación de Vito Corleone en El Padrino sí que es uno de los discursos más icónicos recordados de la ceremonia.

JOE PESCI (1991)

El intérprete ganó el premio Oscar a mejor actor de reparto por dar vida a Tommy DeVito en Uno de los nuestros. Sus palabras al recibir la estatuilla fueron tan escuetas y directas que sorprendieron a todos: "Es un privilegio para mí. Gracias".

JAMES CAMERON (1998)

El realizador recibió el premio Oscar a mejor director por Titanic. Y, en un arrebato de desbordante confianza, Cameron se aventuró a imitar al personaje de Leonardo DiCaprio para gritar "soy el rey del mundo" ante la carcajada de los asistentes.

ANGELINA JOLIE (2000)

La actriz, al recibir el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en Inocencia interrumpida, comenzó su discurso: "Estoy tan enamorada de mi hermano ahora mismo". Las posteriores fotografías dándose un beso en la boca con él no ayudaron a hacer desaparecer los rumores de una bizarra relación sentimental.

GEORGE CLOONEY (2006)

El actor recibió el Oscar a mejor actor de reparto por su papel en Syriana, el mismo año en el que estaba nominado a mejor director por Buenas noches, y buena suerte. "Bien, así que no voy a ganar a mejor director", inició así Clooney su egocéntrico discurso

ELINOR BURKETT (2010)

El premio a mejor cortometraje documental jamás habría sido noticia de no ser por la paupérrima actuación de la productora Elinor Burkett al subir a recoger la estatuilla por Music by Prudence. Desvinculada del proyecto, Burkett interrumpió al director, Roger Ross Williams, alegando que "los hombres no dejan hablar a las mujeres", creando un momento incómodo entre ellos.

MELISSA LEO (2011)

La actriz fue galardonada con el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en The Fighter. Su exagerada conmoción tras haber ganado la mayoría de premios previos, sus bromas (quitarle el bastón) a un Kirk Douglas de 94 años y su discurso frente a la mirada incómoda de sus compañeros, dejaron para la historia uno de los momentos más recordados de los premios Oscar.

DANIEL KALUUYA (2021)

Kaluuya recibió el premio a mejor de reparto por su interpretación en Judas y el Mesías Negro. El discurso iba según lo previsto hasta que el británico lo concluyó presuntamente "celebrando la vida". "Mi madre y mi padre tuvieron sexo. ¡Es increíble!", dijo confiado ante la mirada atónita de su hermana y su madre.

WILL SMITH (2022)

El actor subió a recoger el premio a mejor actor tras haberle propinado la histórica bofetada a Chris Rock que conmocionó a todos los asistentes. Smith recibió el galardón por su papel como Richard Williams en El método Williams y realizó un discurso que, visto con perspectiva, demuestra que el actor ya sabía de buena mano las repercusiones que su acciones iban a desencadenar.