Tras la "horripilante" reelección de Donald Trump, James Cameron será ciudadano neozelandés

A la espera de que le concedan la ciudadanía neozelandesa, James Cameron, el legendario director de cintas como Titanic, Terminator o la saga Avatar, ha expresado lo que opina de la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

"Me parece espantoso, me parece horripilante... Lo veo como un alejamiento de todo lo decente", declaró el cineasta en una entrevista concedida al medio neozelandés Stuff. "Estados Unidos no defiende nada si no defiende lo que ha defendido históricamente. Se convierte en una idea hueca, y creo que la están vaciando tan rápido como pueden para su propio beneficio", señaló.

Dado el alcance global de la política estadounidense, Cameron confesó que no sabía si se sentía o no más seguro en Nueva Zelanda. "Pero ciertamente siento que no tengo que leer sobre ello en portada todos los días. Y es simplemente repugnante", adujo, explicando que, en ese país, al menos los medios colocan las noticias sobre Trump "en la página tres".

"No quiero ver más la cara de ese tipo en la portada del periódico. Es ineludible ahí [en Estados Unidos], es como ver un accidente de coche una y otra vez", sentenció.

El director aseguró además que su ciudadanía neozelandesa era "inminente" y que significaba mucho para él. "Es algo por lo que he trabajado, por lo que he tenido que sacrificarme. Si vas a desarraigar a tu familia y mudarte a un sitio, tienes que invertir, tienes que formar parte de él, tienes que ganarte el puesto. Creo que hay que ganarse el derecho a estar en un sitio", explicó el cineasta, que trabajó con el estudio de efectos especiales Weta Digital para Avatar (colaboración que significó un Oscar para la compañía) y reside actualmente en Wellington.

Nacido en Canadá, Cameron señalaba que había encontrado ciertas similitudes entre su país natal y Nueva Zelanda, si bien este último le gustaba "un poco más". "Hay un respeto innato y una exigencia de respeto. Todo el mundo tiene el mismo estatus como persona. Y eso me encanta, es lo que quería que experimentaran mis hijos", argumentó.